"Hice lo posible e imposible" para volver al Flamengo, dice Paquetá

Fichaje récord del fútbol sudamericano, Lucas Paquetá dijo este lunes que espera pasar rápido la página de la derrota 2-0 del Flamengo ante el Corinthians en la Supercopa de Brasil, su debut tras haber hecho "lo posible e imposible" para regresar al Mengão.

Paquetá, de 28 años, aseguró que priorizó retornar al poderoso club de Rio de Janeiro, vigente campeón de la liga brasileña y la Copa Libertadores, sobre una oferta del Chelsea para seguir en Inglaterra.

"Hice lo posible y lo imposible para estar acá. Tuve la oportunidad de permanecer en Europa y jugar la Champions League con el Chelsea, que era un sueño, pero también tenía el sueño de volver al Flamengo", comentó en su presentación oficial con el equipo rubro-negro.

"Aunque no tuve el inicio que me gustaría, estoy seguro de que vamos a tener una historia ganadora", agregó el centrocampista, transferido la semana pasada al Fla desde el West Ham por 42 millones de euros, según la prensa.

El domingo, en la Supercopa, Paquetá entró en la cancha en el minuto 58 para reaparecer con el club en el que se formó, tras siete años en el fútbol europeo.

Tuvo una gran oportunidad de anotar y empatar el partido, pero remató desviado.

"No pude dormir, soy muy exigente conmigo mismo. Hoy es un nuevo día, mantengo la cabeza en alto y sé cuál es mi potencial", apuntó.

"El Paquetá torcedor quedó furioso (...), pero sé que este año será victorioso y vamos a celebrar tanto el Paquetá futbolista como el Paquetá torcedor", manifestó.

Insistió en que uno de los motivos para volver a Brasil fue la presión vivida por acusaciones por un escándalo de apuestas, de las que fue absuelto en julio.

"Estoy muy feliz de haber probado mi inocencia y gracias a Dios pude volver a jugar al fútbol sin ese peso", explicó.

El Flamengo jugará el miércoles contra el Internacional de Porto Alegre en la segunda jornada del Brasileirão, después de caer 2-1 en la primera fecha ante el Sao Paulo.