"Hidden Gem" arriva a Rotterdam para ser transformada en una embarcación de recolección de nódulos para The Metals Company

The Metals Company (Nasdaq: TMC) anunció hoy que el buque perforador de 228 metros de largo, renombrado como "Hidden Gem", ha arrivado a Rotterdam, los Países Bajos, para comenzar su reconverción en lo que se espera será el primer buque en clasificarse como embarcación de minería subterránea por el American Bureau of Shipping. Allseas, socio estratégico de TMC, adquirió en marzo de 2020 el buque perforador de aguas ultra profundas, con capacidad para 200 personas, dado que su estructura es apta para realizar modificaciones que permitirán la implementación en el mar de una plataforma de 4,5 kilómetros de largo para traer desde el lecho marino nódulos polimetálicos.

En asociación con The Metals Company (anteriormente, DeepGreen Metals Inc.), Allseas está desarrollando un sistema de recolección de minerales de aguas profundas para recuperar en forma responsable nódulos polimetálicos del lecho del océano y transferirlos a la superficie para transportarlos a las costas. Los nódulos contienen altos niveles de níquel, manganeso, cobre y metales con cobalto que se utilizan para la construcción de baterías para automóviles eléctricos y tecnologías de energía renovable.

“Es una gran alegría ver a Hidden Gem en Europa y ver los enormes avances que ha efectuado Allseas con el buque”, comentó Gerard Barron, presidente y director ejecutivo de The Metals Company. “La embarcación embarcó satisfactoriamente en la fase de mantenimiento de la dársena seca, una buena señal de una conversión fluida y a tiempo para el avance de nuestro proyecto piloto de minería en 2022”.

Recientemente, The Metals Company completó su cotización en la bolsa pública de valores y fusión SPAC en Nasdaq. Allseas, socio estratégico y líder mundial en ingeniería de alta mar, felicitó a la empresa. “Al ser un importante inversionista existente en la empresa e inversionista en la PIPE, afianzamos aún más nuestro vínculo con The Metals Company. Compartimos la misma visión de desarrollar la fuente estimada más grande del mundo de metales para baterías, que serán fundamentales en la transición verde”, señaló Edward Heerema, fundador y presidente de Allseas.

TMC y Allseas esperan que la embarcación entre en operación para las pruebas piloto de recolección de nódulos para mediados de 2022.

Acerca de The Metals Company

The Metals Company es un explorador canadiense de metales para baterías de bajo impacto a partir de nódulos polimetálicos del lecho marino, que tiene una misión doble: 1) suministrar metales para la transición a las energías verdes con el menor impacto negativo posible para el medioambiente y la sociedad y 2) acelerar la transición a la economía circular. La empresa, a través de sus subsidiarias, posee los derechos comerciales y de exploración de tres áreas de contrato de nódulos polimetálicos en la zona de Clarion Clipperton del Océano Pacífico, bajo la regulación de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y con el patrocinio de los gobiernos de Nauru, Kiribati y el Reino de Tonga.

Se encuentra disponible más información en www.metals.co.

Acerca de Allseas

Allseas Group S.A. es un contratista líder a nivel mundial de instalaciones de tuberías de altamar, cargas pesadas y construcción submarina. La empresa cuenta con una flota de 4000 empleados en todo el mundo y opera una flota versátil de embarcaciones de carga pesada, tendido de tuberías y apoyo, diseñadas y desarrolladas por la propia empresa.

Se encuentra disponible más información sobre Allseas en www.allseas.com

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones efectuadas en esta presentación no constituyen hechos históricos sino declaraciones prospectivas para los fines de las disposiciones de puerto seguro establecidas en la Ley de Reforma Estadounidense sobre litigios de valores privados. Generalmente, las declaraciones prospectivas están acompañadas de palabras como “cree”, “puede”, “hará”, “estima”, “continúa”, “anticipa”, “pretende”, “espera”, “debe”, “debería”, “planifica”, “predice”, “posible”, “parece”, “busca”, “futuro”, “perspectiva y otras expresiones similares que predicen o indican eventos futuros o tendencias, o bien que no son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, las expectativas de TMC respecto al buque de exploración, el uso y la funcionalidad de su equipo y su asociación con Allseas, además del cronograma de las pruebas de recolección de nódulos. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres significativas que pueden provocar que los resultados reales difieran considerablemente de aquellas expuestas en las declaraciones prospectivas. La mayoría de estos factores están fuera del control de TMC y son difíciles de predecir. Los factores que pueden provocar estas divergencias incluyen, entre otros: la incapacidad de mantener la cotización en bolsa de las acciones de TMC en Nasdaq; la capacidad de reconocer los beneficios anticipados de la combinación comercial recientemente completada, que puede verse afectada, entre otros, por la viabilidad comercial y técnica del procesamiento y la minería de nódulos polimetálicos del lecho marino; los precios futuros de los metales para baterías; los plazos y el contenido de las regulaciones de explotación de la ISA que crearán un marco legal y técnico para la explotación de nódulos polimetálicos en la zona de Clarion Clipperton; la regulación gubernamental de operaciones de minería en el lecho marino profundo y cambios en las leyes y regulaciones de minería; riesgos medioambientales; los plazos y el monto de la producción futura estimada, costos de producción, gastos de capital y requisitos de capital adicional; el flujo de caja proporcionado por actividades operativas; la capacidad de TMC de obtener financiación en el futuro; la reclamación no anticipada de gastos; reclamos y limitaciones en la cobertura de seguro; la incertidumbre de los recursos minerales estimados; la incertidumbre de estudios y opiniones en materia geológica, hidrológica, metalúrgica y geotécnica; riesgos de infraestructura; la capacidad de TMC de implementar obligaciones de inversionistas improductivos en acuerdos de suscripción en relación a la combinación comercial, posibles riesgos de litigio y dependencia en personal clave de gestión y dirección ejecutiva; además de otros riesgos e incertidumbres que se indican eventualmente en la declaración de proxy/prospecto en relación a la combinación comercial completada recientemente, incluyendo aquellos que se indican en la sección de “Factores de riesgo” del mismo y en otras presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC). TMC advierte que la presente lista de factores no es exhaustiva. Además, TMC advierte a los lectores a no depositar una confianza indebida en ninguna declaración prospectiva, las cuales hacen mención pertinente solo a la fecha en las que fueron efectuadas. TMC no asume ni acepta ninguna obligación ni promesa de divulgar públicamente ninguna actualización ni revisiones a ninguna de las declaraciones prospectivas para reflejar cambios en sus expectativas o en eventos, condiciones o circunstancias en las que se base dicha declaración.

