Hija del líder norcoreano Kim Jong Un es su "probable sucesora", según Seúl

La agencia de inteligencia de Corea del Sur afirmó el jueves que la hija del líder norcoreano Kim Jong Un, Ju Ae, quien recientemente lo acompañó en una visita de alto perfil a Pekín, se considera su "probable sucesora".

La adolescente acaparó la atención mundial a principios de este mes cuando realizó su primer viaje oficial al extranjero con su padre, quien se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin.

Aunque los analistas han venido considerándola como la posible heredera de Kim, algunos sugieren que Ju Ae tiene un hermano mayor al que se está preparando en secreto para ser el próximo líder de ese hermético país dotado de armas nucleares.

La agencia de inteligencia surcoreana "considera que ella (Ju Ae) se ha asegurado la suficiente 'narrativa revolucionaria' necesaria para reforzar su posición como probable sucesora" tras su viaje a China, dijo el legislador Lee Seong-kweun a los periodistas, después de ser informado por esa dependencia.

"La agencia percibe a Kim Ju Ae como la heredera reconocida y considera que su participación en la visita a China forma parte de la culminación de esa narrativa de sucesión", comentó.

Ju Ae fue presentada públicamente al mundo en 2022, cuando acompañó a su padre al lanzamiento de un misil intercontinental.

Desde entonces, la prensa estatal norcoreana se refiere a ella como "la hija querida" y la tratan con el título honorífico de "hyangdo", reservado a líderes importantes o a sucesores en el poder.

Antes de 2022, la única confirmación de la existencia de Kim Ju Ae se debió a la exestrella estadounidense de la NBA Dennis Rodman, quien afirmó que la había conocido durante una visita a Corea del Norte en 2013.

Las autoridades surcoreanas indicaron inicialmente que el líder norcoreano y su esposa, Ri Sol Ju, tuvieron un hijo en 2010 y que Ju Ae nació posteriormente.

Pero en 2023, el Ministro de Unificación afirmó que el gobierno surcoreano era "incapaz de confirmar la existencia" del hijo de Kim Jong Un.

Kim Jong Un, nacido probablemente en 1983 o 1984, no tenía 30 años cuando sucedió a su padre Kim Jong Il, en diciembre de 2011.

El diputado Lee declaró el jueves que los rumores de que Kim tiene otro hijo además de Ju Ae, incluido uno con discapacidad o que estudia en el extranjero, "no se consideran creíbles".

