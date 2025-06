Hijas de Jim Irsay abrazan su legado en la NFL y asumen el mando de los Colts

INDIANÁPOLIS (AP) — Jim Irsay hizo todo lo posible para preparar a sus tres hijas a fin de que se hicieran cargo de sus queridos Colts de Indianápolis.

Carlie Irsay-Gordon, Casey Foyt y Kalen Jackson ahora quieren continuar el legado de su difunto padre persiguiendo otro trofeo del Super Bowl.

“Su mayor amor, más allá de su familia, fue tener la bendición de ser un administrador de los Colts de Indianapolis", indicó Irsay-Gordon. "Es nuestro privilegio y honor compartir esta misma responsabilidad y oportunidad hoy”.

Las hermanas hablaron en una conferencia de prensa el martes, un día después de que los Colts anunciaran la transición de propiedad. Irsay-Gordon será la directora general del equipo, Foyt asumirá como vicepresidenta ejecutiva y Jackson fungirá como directora de marca.

Irsay-Gordon dijo que el “deseo principal” de su padre era mantener a los Colts en la familia. Jim Irsay falleció el mes pasado a los 65 años tras una lucha de mucho tiempo con problemas de salud y adicción.

El propietario prácticamente no había aparecido públicamente después de sufrir una caída en su casa en diciembre de 2023.

“Hemos pasado décadas en nuestro negocio familiar aprendiendo cada aspecto de la organización bajo el liderazgo de nuestro padre", añadió Irsay-Gordon. "A veces fue una prueba de fuego, y estoy eternamente agradecida por la experiencia invaluable que he ganado. Me ha preparado a mí y a mis hermanas para momentos como el de hoy".

Irsay comenzó trabajando en la sala de equipos de los Colts y asumió como propietario en 1997, cuando su padre Robert Irsay murió.

Irsay-Gordon comentó que tuvo que tomar un camino diferente como mujer, haciendo prácticas en departamentos como marketing, administración y operaciones deportivas. Dijo que su padre estaba muy orgulloso de ver a cada una de sus hijas encontrar su propio nicho en la franquicia.

Foyt recordó innumerables campamentos de entrenamiento en los que respondió teléfonos en la recepción y trabajó en marketing antes de unirse a la NFL en Londres. Regresó a la oficina principal de los Colts en 2007. Dijo que ella y sus hermanas tienen el mismo tatuaje de herradura que su padre, simbolizando la franquicia como familia.

“Hemos estado alrededor de la NFL y el equipo durante mucho tiempo. Hemos crecido aquí en Indy, en la ciudad", indicó Foyt. "Simplemente sabemos que el valor de nuestro compromiso con el equipo y la ciudad de Indianápolis es tan importante como cuando él estaba allí".

Las hermanas Irsay habían tenido el título de propietarias desde 2012 cuando fueron nombradas vicepresidentas. Irsay-Gordon ha representado a los Colts en varias reuniones de la NFL desde 2004.

Jackson ha estado liderando la iniciativa de la familia para crear conciencia sobre la salud mental. Jackson describió el martes como un momento “extremadamente agridulce” mientras ella y sus hermanas cumplen posiblemente el mayor sueño de su padre al hacerse cargo de los Colts. Dijo que Irsay sabía que no podría ver este momento en persona, pero indicó que no se tomará ninguna decisión sin que escuchen su voz en el fondo de sus mentes. Jackson expresó: “Esta es una oportunidad extremadamente increíble, y no la damos por sentada de ninguna manera”. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.