Hijo de Cristiano Ronaldo debuta con la selección Sub16 de Portugal

ANTALYA, Turquía (AP) — El hijo mayor de Cristiano Ronaldo debutó el jueves con la selección Sub 16 de Portugal.

Cristiano dos Santos, de 15 años, conocido como Cristianinho, ingresó a los 90 minutos en la victoria de Portugal por 2-0 sobre Turquía en el torneo de la Copa de las Federaciones que se está disputando en Turquía.

El adolescente, que juega para la academia juvenil del Al Nassr en Arabia Saudí, el mismo club que su padre, había sido convocado previamente para la selección Sub 15 de Portugal.

Los próximos partidos de la Sub 16 lusa en el torneo serán contra Gales e Inglaterra.

___

