Hijo de Jair Bolsonaro, Flávio, afirma que su padre lo designó como su sucesor político

El hijo mayor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, afirmó este viernes que su padre lo designó como su sucesor político, a menos de un año de las elecciones presidenciales en el gigante suramericano.

"Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación", escribió Flávio Bolsonaro en X.

"Me coloco delante de Dios y de Brasil para cumplir esta misión", agregó.

Líder de la derecha y extrema derecha brasileñas, el expresidente Bolsonaro entró el mes pasado en prisión en Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por golpismo. Desde agosto se encontraba en prisión preventiva domiciliaria.

Flávio Bolsonaro reaccionó así a informaciones de prensa que apuntaban que su padre lo había designado para reemplazarlo como candidato presidencial.

El senador de 44 años y miembro del Partido Liberal de su padre, ha sido un fiel acompañante del expresidente, especialmente mientras duró el juicio en su contra.

Brasil celebrará comicios en octubre de 2026, en medio de una fuerte polarización tras la condena a prisión contra Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Lula, de 80 años, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, anunció en octubre en Yakarta su intención de volver a buscar la Presidencia, aunque después volvió a mencionarlo como una posibilidad.

Con el expresidente Bolsonaro fuera de la carrera electoral, la derecha ha barajado otros nombres para su candidato, entre ellos el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, y la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

Hasta ahora, De Freitas ha insistido en que no tiene intención de presentarse a las presidenciales de 2026.

El expresidente tiene otros cuatro hijos. Uno de ellos, Eduardo Bolsonaro, es un diputado radicado actualmente en Estados Unidos que libró una campaña en favor de su padre ante la administración de Donald Trump, durante el juicio.

Flávio es conocido por tener un perfil más moderado y con talento de articulador político.

Bolsonaro, de 70 años, sufre problemas de salud derivados de una puñalada que recibió en 2018 durante un acto electoral. Tras numerosas operaciones, ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente crisis de hipo y vómitos.

Los abogados han pedido prisión domiciliaria "humanitaria" para él.

