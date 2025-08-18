Hijo de la princesa heredera de Noruega, acusado de violación y violencia doméstica

OSLO, 18 ago (Reuters) - El hijo de la princesa heredera de Noruega fue acusado de violación, violencia doméstica, agresión y otros delitos tras una investigación policial de un año de duración, informó el lunes un fiscal.

Marius Borg Hoiby, de 28 años, hijo de la princesa heredera Mette-Marit e hijastro del príncipe heredero Haakon, será juzgado a principios del próximo año y podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión si es declarado culpable de los cargos más graves, según el fiscal.

Hoiby niega las acusaciones más graves contra él, pero planea declararse culpable de algunos cargos menores ante el tribunal cuando comience el juicio, dijo a Reuters su abogado, Petar Sekulic.

"No está de acuerdo con las acusaciones de violación y violencia doméstica", dijo Sekulic sobre su cliente.

Hoiby no tiene título real y está fuera de la línea de sucesión. "Corresponde a los tribunales juzgar este caso y tomar una decisión", declaró el palacio real en un comunicado.

En noviembre de 2024, la policía detuvo a Hoiby durante una semana en el marco de la investigación. El lunes fue acusado de 32 delitos penales, entre ellos un cargo de violación con coito y tres cargos de violación sin coito, algunos de los cuales filmó con su teléfono, dijo la fiscalía.

En agosto del año pasado, la policía señaló a Hoiby como sospechoso de agresión física contra una mujer con la que había mantenido una relación. En una declaración a los medios en aquel momento, Hoiby admitió haber causado daños a la mujer mientras estaba bajo los efectos de la cocaína y el alcohol y haber causado daños en su departamento, y afirmó estar arrepentido.

Hoiby es hijo de Mette-Marit, fruto de una relación anterior a su matrimonio en 2001 con Haakon, futuro rey de Noruega.

(Reporte de Terje Solsvik; editado en español por Carlos Serrano)