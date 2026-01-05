Hijo de Maduro brinda su "apoyo incondicional" a la presidenta interina de Venezuela

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario depuesto Nicolás Maduro, dio su "apoyo incondicional" a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que cuenta además con el reconocimiento de los militares.

"A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo (...) La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela", exclamó lloroso Maduro Guerra durante la instalación de un nuevo periodo del Parlamento.

Depuesto el 3 de enero en un ataque militar estadounidense, Maduro fue trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico y terrorismo. Junto a su esposa Cilia Flores, debe comparecer este lunes ante un juez de Nueva York.