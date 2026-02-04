Hijo de princesa heredera de Noruega llora; niega que videos de su teléfono muestren una violación

Por Gwladys Fouche

OSLO, 4 feb (Reuters) - El hijo de la princesa heredera de Noruega negó que los videos de su ⁠teléfono mostraran actos de violación mientras ⁠se derrumbaba durante su primer día de testimonio en el juicio por violación y violencia doméstica, en un caso que ha sacudido a la ya ⁠atribulada familia ‌real.

Marius ​Borg Hoiby, de 29 años, hijo de la princesa heredera Mette-Marit e hijastro del príncipe ​heredero Haakon, podría enfrentarse a varios años de prisión si es declarado culpable ‌de los 38 cargos más graves que se le imputan.

El ‌martes, primer día de su ​juicio, se declaró inocente de los cargos más graves de violación y violencia doméstica, pero admitió algunos cargos menores, como conducir a exceso de velocidad.

También se declaró parcialmente culpable —una declaración permitida por la legislación noruega— de agresión con agravantes y conducta imprudente.

HOIBY AFIRMA QUE POCOS PUEDEN ENTENDER SU VIDA El miércoles, en su primer día en el estrado, Hoiby dijo que le resultaba muy difícil prestar declaración ante tantos periodistas.

"Me resulta muy ⁠difícil hablar delante de tanta gente. He estado rodeado por la prensa desde que tenía tres años. Me ​han acosado desde entonces", dijo, rompiendo a llorar.

Tras un momento, dijo que había recibido "medicación fuerte" y que intentaría hacer todo lo que pudiera.

"Se me conoce como el hijo de mamá", dijo, refiriéndose a Mette-Marit. "Lo que significa que tengo una necesidad extrema de afirmación", dijo. "Mucho sexo, mucho alcohol".

"Pocos pueden identificarse con la vida que he llevado. Muchas fiestas, alcohol, algunas drogas", dijo.

Vestido con ⁠vaqueros y un jersey azul oscuro sobre una camisa beige, Hoiby, que hablaba con los brazos ​cruzados sobre el pecho, consultaba de vez en cuando sus notas manuscritas en el cuaderno que tenía delante.

Entre los cargos contra Hoiby hay un delito de violación con relaciones sexuales y tres delitos de violación sin ‍relaciones sexuales, algunos de los cuales grabó con su teléfono, según ha declarado la fiscalía.

El hijo de la princesa negó que los videos de su teléfono mostraran actos de violación.

"Si hubiera pensado que tenía material que mostraba una agresión, nunca lo habría conservado", dijo, señalando que nunca lo había compartido con nadie.

El juicio ​de Hoiby está previsto que se prolongue hasta el 19 de marzo.

El juicio llega en un momento de múltiples desafíos para la familia real, además del escrutinio continuo de Mette-Marit por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual ‍Jeffrey Epstein.

(Reporte de Gwladys Fouche. Edición de Alexandra Hudson. Editado en español por Daniela Desantis)