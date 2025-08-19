Hijo de Tite será entrenador interino del Santos de Neymar

Matheus Bachi, hijo del exseleccionador de Brasil Tite, será el director técnico interino del Santos de Neymar, que no consigue levantar cabeza, confirmó este martes a la AFP una fuente del club.

Bachi, de 36 años, era asistente de Cléber Xavier, despedido el domingo pasado después de una humillante goleada 6-0 sufrida en Sao Paulo a manos del Vasco da Gama.

El Peixe está ubicado en el decimoquinto puesto de la liga brasileña con 21 puntos, solo dos por encima de la zona de descenso.

Bachi tendrá la responsabilidad de conducir al antiguo equipo de Pelé mientras la directiva contrata a un nuevo técnico. Medios de comunicación en Brasil han barajado como alternativas, entre otros nombres, a los argentinos Jorge Sampaoli y Juan Pablo Vojvoda y al propio Tite.

“Es un orgullo que el club me busque y un gran desafío. Estoy dispuesto a asumirlo, pero le he pedido a la directiva que haga un esfuerzo con los refuerzos para consolidar un buen proyecto deportivo”, dijo Sampaoli en declaraciones reseñadas por la prensa argentina.

El Santos se enfrentará el próximo domingo al Bahia en el Brasileirão. Neymar no jugará debido a que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

“El Santos no se merece esto”, publicó el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain en Instagram con un emoticón de un rostro triste y una foto suya inclinado, lamentando el duro revés de su equipo ante el Vasco da Gama.

En medio de la crisis del Peixe, Neymar podría volver a la selección de Brasil para los partidos contra Chile y Bolivia el 4 y el 9 de septiembre, los dos últimos de la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial de 2026, en el que Brasil ya tiene plaza asegurada.

El entrenador de la Verdeamarela, el italiano Carlo Ancelotti, anunciará su convocatoria el próximo lunes.

Máximo goleador histórico de la Seleção con 79 anotaciones, el 10 jugó el último de sus 128 partidos con el equipo nacional el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos en la rodilla izquierda que lo sacó de acción por meses.

Quien sea finalmente elegido por el Santos será el quinto entrenador del cuadro paulista en lo que va de 2025, después del portugués Pedro Caixinha y Xavier y los interinos César Sampaio y Bachi.