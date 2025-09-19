Hijo de Zidane se pasa a Argelia en busca de jugar Mundial 2026

Por Mark Gleeson

19 sep (Reuters) - Luca Zidane, hijo del excentrocampista francés campeón del mundo Zinedine Zidane, cambió su filiación a Argelia, con lo que el guardameta está en condiciones de seguir los pasos de su padre y jugar el Mundial.

La FIFA aprobó el viernes el cambio de adscripción de Zidane, que jugó en las categorías inferiores de la selección francesa, y lo publicó en su Plataforma de Cambio de Asociación.

Zidane juega en el Granada, un equipo de la segunda división española, y su cambio es un indicio de que los argelinos quieren añadir más opciones al puesto de arquero.

Argelia ha utilizado cuatro guardametas en el último año de competición, con Alexis Guendouz, del Mouloudia Alger, como primera opción. También han actuado Oussama Benbot, que también juega en su país; Anthony Mandrea, que compite en la tercera división francesa, y Alexandre Oukidja, que milita en la liga serbia.

Zidane, de 27 años, es el segundo de cuatro hermanos, todos los cuales pasaron por la cantera del Real Madrid.

Jugó dos partidos con el Madrid y también tiene experiencia en la Liga en el Rayo Vallecano, pero en las últimas cuatro temporadas compitió en la segunda división española en el Eibar y ahora en el Granada.

Zidane fue internacional con Francia en varias categorías inferiores, incluida la sub-20, por lo que tuvo que cambiar formalmente de filiación para estar disponible para Argelia.

Luca accede al país norteafricano a través de su padre, cuyos progenitores proceden de la región argelina de Kabylie.

Se espera que Argelia se asegure una plaza en el Mundial que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos, en su partido de clasificación contra Somalia del mes que viene.