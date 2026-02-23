Hijo del cineasta de Hollywood asesinado Rob Reiner se declara inocente de cargos de asesinato

*

Nick Reiner está acusado de apuñalar mortalmente a sus padres en una mansión de Los Ángeles

Audiencia se celebra tras dos aplazamientos y un cambio en el equipo de la defensa

El acusado permanecerá encarcelado sin fianza

Por Steve Gorman y Jane Ross

LOS ÁNGELES, 23 feb (Reuters) - Nick Reiner, el problemático hijo del asesinado cineasta de Hollywood Rob Reiner, se declaró inocente el lunes de los cargos de asesinato derivados del apuñalamiento mortal de sus padres en su casa, uno de los casos de homicidio de famosos más impactantes de la historia de Los Ángeles.

El hombre de 32 años fue procesado durante un breve procedimiento que se había reprogramado dos veces, la última vez el mes pasado, cuando su primer abogado renunció abruptamente sin explicación y fue reemplazado por un defensor público.

Nick Reiner se declaró inocente de dos cargos de asesinato en primer grado por el mortal ataque con arma blanca al actor y director Rob Reiner, de 78 años, y a la fotógrafa y productora Michele Reiner, de 70. Sus cuerpos fueron encontrados el 14 de diciembre dentro de su mansión del oeste de Los Ángeles.

Sentado detrás de una mampara de cristal, vestido con el uniforme marrón de la cárcel, con la cabeza rapada y la barba bien recortada, Reiner parecía alerta, pero habló poco durante el proceso, salvo para responder "sí" cuando se le preguntó si aceptaba renunciar a su derecho a una audiencia preliminar rápida.

La jueza Theresa McGonigle, del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, fijó el 29 de abril como fecha para la audiencia preliminar, en la que los fiscales presentarán pruebas destinadas a exhibir la causa probable para proceder a juicio.

Nick Reiner, que ha reconocido haber luchado durante años contra el abuso de sustancias, también recibió la orden de permanecer en prisión sin fianza, como lo ha estado desde su detención pocas horas después del asesinato de sus padres.

Los asesinatos provocaron una oleada de dolor entre las celebridades de Hollywood por Rob Reiner, que saltó a la fama por coprotagonizar la exitosa comedia televisiva de la década de 1970 "All in the Family" y más tarde dirigió películas tan queridas como "Cuando Harry conoció a Sally", "This is Spinal Tap" y "La princesa prometida".

Reiner se convirtió en un destacado activista y donante del Partido Demócrata. Él y su esposa, casados durante casi 37 años, tenían previsto asistir a una reunión con el expresidente Barack Obama y Michelle Obama el día de los asesinatos.

Según numerosas informaciones, Nick Reiner había discutido con sus padres mientras los tres asistían a una fiesta navideña organizada por el cómico Conan O'Brien la noche antes de que la pareja fuera asesinada.

Si Nick Reiner fuera condenado por los cargos que se le imputan, enfrentaría la pena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La fiscalía aún no ha decidido si solicitará la pena de muerte.

Las autoridades han revelado pocos detalles sobre el crimen y no han ofrecido ninguna explicación sobre lo que pudo haber precipitado los asesinatos. Las autopsias revelaron que ambas víctimas murieron por "múltiples lesiones de arma blanca".

Ninguno de los hermanos de Nick Reiner, ni Jake Reiner -de 34 años-, ni su hermana menor Romy, de 28, que según se informa fue la primera en encontrar el cuerpo de su padre, ha estado presente en el tribunal para las audiencias.

(Reporte y redacción de Steve Gorman en Los Ángeles; reporte adicional de Jane Ross en Los Ángeles; editado en español por Lucila Sigal)