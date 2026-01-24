Hijo del presidente de Irán pidió el fin del bloqueo de internet

El hijo del presidente de Irán, quien también es asesor del gobierno, pidió este sábado que se restablezca el acceso a internet y advirtió que el bloqueo de más de dos semanas agravaría el resquemor antigubernamental

Yusef Pezeshkian señaló en la red Telegram que mantener el bloqueo a internet "generará descontento y ampliará la brecha entre el pueblo y el gobierno"

El gobierno iraní bloqueó el servicio de internet en todo el país durante protestas que fueron objeto de una feroz represión

La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, afirmó que la cifra final de víctimas de la represión podría superar las 25.000 personas

El gobierno iraní ha fijado el saldo en 3.117, incluidos 2.427 a los que ha etiquetado de "mártires"

Este término es usado para distinguir a los miembros de las fuerzas de seguridad y a transeúntes inocentes de aquellos que las autoridades describen como "alborotadores" incitados por Estados Unidos e Israel

Pezeshkian agregó este sábado que no sabía cuándo se restablecería el acceso a internet. Mencionó que la preocupación por la "difusión de videos e imágenes relacionados con las protestas que se tornaron violentas de la semana pasada" es una de las razones por las que internet sigue cortada

"La difusión de videos es algo a lo que tendremos que enfrentarnos tarde o temprano. Bloquear internet no resolverá nada; sólo postergará el problema", señaló