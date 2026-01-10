Hijo del sah depuesto de Irán exhorta a manifestantes a "prepararse para tomar" centros de ciudades

Reza Pahlavi, el hijo del sah depuesto y una de las figuras de la oposición en el exilio, llamó este sábado a los manifestantes en Irán a "prepararse para tomar" los centros de las ciudades, en el decimotercer día de un gran movimiento de protesta contra el poder.

En un mensaje en la red social X, Pahlavi, quien vive en Estados Unidos, llamó a los iraníes "a salir todos a la calle" el sábado y el domingo a última hora del día "para ocupar el espacio público".

Subrayó que el "objetivo ya no es solo manifestarse en la calle", sino mantener los centros urbanos, "permaneciendo sobre el terreno".