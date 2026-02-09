Hijo denuncia "desaparición forzosa" de opositor venezolano

Denunciando una "desaparición forzada", Ramón Guanipa Linares afirmó que no hay información oficial sobre su paradero ni sobre la autoridad que lo detiene.

"No sabemos dónde está mi padre. Se lo llevaron hombres armados, uniformados, y desde entonces ha habido un silencio absoluto", declaró el joven en una conferencia de prensa en la sede del partido Primero Justicia.

Ramón Guanipa rechazó rotundamente la insinuación de que su padre violó las condiciones de su anterior liberación y exhibió el documento, que solo le exigía firmar periódicamente y la prohibición de salir del país.

"¿Qué miedo le pueden tener a un líder que está entre el pueblo?", se preguntó.

El hijo del líder también criticó el anuncio de la aprobación de una ley de amnistía por parte del gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez, mientras, según él, continúan las graves violaciones de derechos humanos.

"Esta situación debe terminar ya. No solo por mi padre, sino por todas las familias de los presos políticos", concluyó.

(ANSA).