Hijo mayor de Bolsonaro anuncia el respaldo de su padre para candidatura presidencial Brasil en 2026

Por Lisandra Paraguassu

BRASILIA, 5 dic (Reuters) - El senador Flavio Bolsonaro dijo el viernes que su padre, el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, ha dado señales de que apoyará su candidatura presidencial el próximo año.

El senador escribió en X que su padre lo había elegido para "la misión de llevar adelante nuestro proyecto de nación".

El jefe del derechista Partido Liberal del exmandatario, Valdemar Costa Neto, dijo a Reuters que había sabido por el senador que el expresidente había "ratificado su candidatura".

La noticia de los planes de Bolsonaro golpeó a los mercados brasileños el viernes, con la moneda del país cayendo un 2% frente al dólar y el índice bursátil de referencia Bovespa bajando un 3%.

Algunos inversores habían apostado a que Bolsonaro respaldaría a un nombre más amigable con el mercado y con experiencia ejecutiva, como el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, su exministro, para desafiar al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva el próximo año.

La decisión del expresidente, si se confirma, podría "implosionar" los lazos entre el movimiento de derecha que él forjó y los partidos políticos más centristas, dijo Andre Perfeito, economista de Garantia Capital.

"El mercado apostaba por Tarcisio para construir esas alianzas y allanar el camino a la victoria de la derecha en 2026", escribió en una nota a clientes. "Ahora tenemos que evaluar si Flavio Bolsonaro puede reunir ese amplio apoyo político".

El expresidente Bolsonaro tiene prohibido presentarse a las elecciones desde junio de 2023, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó su conducta durante las elecciones de 2022.

En septiembre, el expresidente fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula.

CNN Brasil informó primero, citando fuentes no identificadas, que el líder derechista ofreció su apoyo a su hijo mayor durante una visita a las oficinas de la policía federal en Brasilia, donde cumple su condena. (Reporte de Lisandra Paraguassu Reportajes adicionales de Fernando Cardoso, Fabricio de Castro y Luciana Magalhaes en Sao Paulo Edición de Brad Haynes y Diane Craft)