Hijo mayor de edad de Juana Rivas pide a las autoridades que eviten la entrega del hermano menor al padre

GRANADA, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - El hijo de 19 años de Juana Rivas ha pedido por carta a "cualquier autoridad competente de España" este jueves que eviten la entrega de su hermano menor, de 11 años, al padre, el italiano Francesco Arcuri, que tiene la custodia, como está dictaminado judicialmente para este viernes en cumplimiento de una resolución de los juzgados de Italia. El joven se retrotrae en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, al verano de 2017 cuando a finales de agosto fue entregado a Arcuri con su hermano después de que Rivas pasara un mes en paradero desconocido con los menores pese a tener que ponerlos a disposición del padre para su traslado a Italia, unos hechos por los que la madre de Maracena (Granada) fue condenada inicialmente a cinco años de prisión. La pena fue reducida a dos años y seis meses de prisión por el Tribunal Supremo al considerar que, aunque fueron dos los niños sustraídos, cometió un único delito de sustracción de menores y no dos. Posteriormente un indulto del Gobierno rebajó la pena de prisión a un año y tres meses y conmutó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad. En su carta de este jueves, el hijo mayor, ahora residente en España, señala que entonces no se "defendieron" sus derechos, ni lo "escucharon" y le "entregaron" al padre dando lugar a lo que ha definido en la misiva como "cinco años de abuso y de maltrato" hasta sus 16 años. Posteriormente, "la única verdad" es que desde que cumplió 18 años lucha en los tribunales para "salvar" a su hermano menor en tanto, añade, a su padre "lo juzgarán en Italia en menos de dos meses por malos tratos continuados hacia" ellos "durante años". "Confío en que lo condenen porque la Fiscalía aporta muchas pruebas irrefutables, necesitamos justicia", señala en referencia al proceso italiano, para el que hay fijada una vista el 18 de septiembre, y, centrándose en la entrega prevista para este viernes, en virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada para ejecutar la resolución italiana que mantiene la custodia para Arcuri, pide para su hermano que "no permitan que lo seden y entreguen" como apunta que ocurrió con él "hace ocho años".