Hijo mayor de Rivas pide al presidente de la Junta que interceda para que su hermano no vuelva a Italia

GRANADA, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El hermano mayor de edad del hijo menor de Juana Rivas ha pedido por carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "haga lo posible" para evitar que el niño vuelva a Italia con su padre, Francesco Arcuri, que tiene la custodia, en virtud de una resolución judicial de este país cuya ejecución ha fijado para este martes un juzgado de Granada. "Le escribo esta carta a raíz de la gran desesperación en las circunstancias que estamos atravesando, especialmente mi hermano", señala en su carta este joven, con fecha de este pasado domingo en Maracena, en el área metropolitana de Granada, consultada por Europa Press. "Estoy desesperado y sé que usted nos va a ayudar", prosigue reconociéndose como "niño maltratado por mi padre" y sabiendo, añade, "de primera mano por el infierno por el que está pasando mi hermano" por lo que no puede "permitir esta barbaridad e incoherencia". Según el hijo mayor de Arcuri y Rivas, "nadie ha tenido en cuenta" los derechos de su hermano menor, cuya vida considera que corre "mucho peligro". "No sé si usted sabe que a mi padre lo han procesado en Italia por maltratarnos gravemente a mi hermano y a mí, y que el día 18 de septiembre se tiene que sentar en el banquillo de los acusados por eso", interpela a Moreno. Pide si alguien le "puede explicar cómo, siendo esto así, la justicia obliga a mi madre a entregarle el martes a mi hermano, que es su víctima principal" y dice no entender que "esto pase" en España. "Sobre todo, cuando en enero una jueza en Granada escuchó a mi hermano y lo protegió, y ahora", que, prosigue la misiva, "corre más peligro que nunca, porque mi padre lo amenazó con matarlo o desaparecer con él para siempre si hablaba, ¿cómo ahora no le escuchan y lo protegen?". "Le pido por favor, ayúdeme a que mi hermano tenga una infancia feliz, la cual yo no he podido tener" pidiendo al presidente de la Junta "medidas urgentes e inmediatas" como "máximo responsable del punto de encuentro en el que hay que entregarlo" y mostrando su confianza en él en esta tesitura.