Hijo Rob Reiner acusado formalmente de matar a sus padres

Los cuerpos fueron descubiertos el domingo por la noche por Romy, la menor de los tres hijos del matrimonio.

El escenario es Hollywood y los protagonistas secundarios de una trama con tintes de tragedia griega son figuras conocidas: Nick y Rob habían protagonizado una fuerte discusión la noche del sábado durante la fiesta de Navidad del comediante Conan O'Brien, presentador de los Oscar, y Rob y Michelle se retiraron antes de que terminara el evento.

Cuando la noticia comenzó a circular, Larry David —para quien Rob había tenido una participación especial en la serie de HBO Curb Your Enthusiasm— fue uno de los primeros en atravesar los cordones policiales e ingresar a la casa de Brentwood, decorada para las fiestas.

Entre lágrimas llegó también Billy Crystal, acompañado por su esposa: ambos mantenían una amistad con Reiner desde que filmaron Cuando Harry conoció a Sally, la comedia romántica de culto de 1989.

Devastado por un primer divorcio, Rob cambió el final de la película y casó a los protagonistas, con la bendición de la guionista Nora Ephron, después de enamorarse de Michelle en el set; poco después, la boda también llegó en la vida real.

El mundo del cine reaccionó con un duelo coral: actores y realizadores —entre ellos Jane Fonda— y también figuras del Partido Demócrata expresaron su pesar. Entre los primeros, los expresidentes Barack Obama, Joe Biden y Bill Clinton, la candidata presidencial Kamala Harris y el gobernador de California, Gavin Newsom.

Reiner era un liberal convencido, comprometido con múltiples causas —desde los derechos de la comunidad LGBT y el derecho al voto hasta la libertad de expresión, la salud pública y el control de armas—, posturas que, tras su muerte, le valieron durísimos ataques de Donald Trump.

"Reiner murió a causa de la rabia que provocó en los demás a través de su grave, inflexible e incurable enfermedad, una dolencia que debilita la mente conocida como 'síndrome de trastorno por Trump'", escribió el presidente en Truth.

"Era conocido por volver locos a los demás con su furiosa obsesión con Trump, con su evidente paranoia que alcanzó nuevas cimas mientras la administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la edad dorada de Estados Unidos a las puertas, quizá como nunca antes", agregó el presidente.

Las palabras del magnate fueron calificadas de "indefendibles" por al menos dos republicanos. "Se trata de una tragedia familiar, no de política ni de enemigos políticos", afirmó Marjorie Taylor Greene, cada vez más crítica del mandatario en los últimos meses.

En la misma línea, el congresista Thomas Massie pidió a sus correligionarios no defender comentarios "inapropiados e irrespetuosos" sobre "un hombre que acaba de ser brutalmente asesinado".

Detrás del doble homicidio, el drama de las adicciones.

Desde hacía meses, Michelle se quejaba de que ella y su marido "habían intentado de todo" para sacar a Nick de las dependencias que lo atraparon desde la adolescencia. En varias ocasiones, Nick vivió en la calle, alternando períodos como persona sin techo con regresos al hogar familiar, entrando y saliendo de clínicas de desintoxicación. A veces la violencia estallaba, como cuando, encerrado en una casa de huéspedes bajo los efectos de metanfetaminas, destrozó todo lo que tenía a su alcance.

Los problemas familiares inspiraron Being Charlie, una película dirigida por Rob y con guion de Nick. Presentada hace diez años en el Festival de Toronto, hoy aparece como una inquietante hoja de ruta del crimen: Charlie, el hijo adicto de David, un cineasta exitoso y apasionado por la política, como Rob, se rebela contra unos padres que lo obligan a internarse en comunidades de rehabilitación.

La trama —contaron familiares del director a The Hollywood Reporter— refleja de manera muy cercana las interacciones entre los Reiner y su hijo del medio. (ANSA).