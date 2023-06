Hillary Clinton anima a España y a la UE a una relación más "comprometida" con Latinoamérica

02/06/2023 La ex secretaria de Estado de los Estados Unidos de América, Hillary Clinton, participa como ponente en el acto central del 50º aniversario del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), en la Capella del MACB, a 2 de junio de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Durante su intervención, Clinton protagoniza el diálogo ‘A life in global politics’. Clinton es una de las figuras más destacadas de la política norteamericana, además de haber sido la primera mujer candidata a la presidencia de los EE. UU. En la actualidad, Clinton está al frente de la organización Onward Together. El pasado miércoles 31 de mayo, se reunió con el Rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela. POLITICA David Zorrakino - Europa Press