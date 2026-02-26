Hillary clinton dice a un comité del congreso de eeuu que no tiene información sobre epstein

Por Richard Cowan y Ryan Patrick Jones

WASHINGTON, 26 feb (Reuters) - La ‌exsecretaria de ‌Estado de ⁠Estados Unidos Hillary Clinton dijo el jueves ante una comisión del Congreso que ​no recordaba ⁠haber ⁠conocido al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y que ​no tenía información que compartir sobre sus actividades ‌delictivas.

"No recuerdo haber conocido ​al señor Epstein. ​Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas o sus oficinas. No tengo nada más que añadir al respecto", dijo Clinton en una declaración ante ​la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Clinton hizo la ⁠declaración antes de testificar a puerta cerrada ante la comisión ‌en Chappaqua, en Nueva York.

Clinton, candidata presidencial demócrata en 2016, también acusó al panel liderado por los republicanos de intentar desviar la atención de los vínculos del presidente Donald Trump con Epstein, quien se ‌suicidó en la cárcel en 2019, mientras esperaba el juicio ⁠por cargos federales de tráfico sexual.

La ‌política demócrata criticó al Gobierno de ⁠Trump por destruir una oficina del ⁠Departamento de Estado dedicada al tráfico sexual internacional.

Ella y su marido, el expresidente demócrata Bill Clinton, se negaron inicialmente a testificar ante el comité, pero ‌cedieron cuando los legisladores decidieron ​acusarlos de desacato al Congreso.

Bill Clinton tiene previsto testificar ante el comité el viernes. (Reporte de Richard Cowan y Nolan D. McCaskill; ‌edición en español de Javier López de Lérida)