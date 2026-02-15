Hillary Clinton, en los archivos Epstein, información horrible y perturbadora

Cuando un periodista le preguntó cómo la presunta conducta de los líderes occidentales en los archivos refleja los valores occidentales, Clinton respondió: "Es aterrador, y esperamos que se sigan publicando con el paso de los días".

Los comentarios de la exsecretaria de Estado se producen en un momento en que Europa se recupera de la saga Epstein, con la realeza y funcionarios gubernamentales de varios países lidiando con escándalos.

Clinton señaló, sin embargo, que el hecho de que el nombre de alguien aparezca en los archivos no significa que haya cometido un delito. Aseguró que la información "debe ser totalmente transparente" para que la gente pueda "no solo ver su contenido, sino también, si procede, exigir responsabilidades".

El expresidente Bill Clinton también se encuentra entre los numerosos nombres de alto perfil incluidos en los archivos Epstein.

Bill y Hillary Clinton testificarán como parte de la investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre Epstein a finales de febrero, tras meses de intercambios.

Bill Clinton ha negado reiteradamente cualquier irregularidad relacionada con el financista pedófilo. Una portavoz de Clinton ha declarado reiteradamente que el expresidente rompió relaciones con Epstein antes de que este fuera acusado de complicidad en la prostitución en 2006, y que ella desconocía sus delitos. (ANSA).