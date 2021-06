Hilton resuelve la larga frustración de los viajes introduciendo habitaciones conectadas confirmadas

MCLEAN, Virginia--(BUSINESS WIRE)--jun. 16, 2021--

Justo a tiempo para los viajes de verano, Hilton resuelve las frustraciones de las planificaciones de viajes como la primera empresa de hotelería más importante en introducir la experiencia de reservas que permite a las personas hacer reservas con facilidad y confirmar por lo menos dos habitaciones conectadas de manera instantánea. Esta tecnología innovadora - Confirmed Connecting Rooms by Hilton- ha comenzado a implementarse a nivel global y estará disponible al hacer la reserva en Hilton.com o a través de la aplicación Hilton Honors en los hoteles participantes dentro de cualquiera de las 18 marcas de clase mundial de la cartera.

“A medida que empezamos a ver una recuperación en todo el Caribe, en Estados Unidos y en partes de Latinoamérica, encontrar nuevas maneras de reconectar es más significativo que nunca para que las familias y los grupos de amigos hagan planes de viaje. Para los viajeros que hacen reservas de viajes juntos, sabemos que casi la mitad de ellos consideran tener habitaciones contiguas como un factor importante en el proceso de reserva”, manifestó Fernando Luis, director comercial sénior para Hilton en las regiones del Caribe y Latinoamérica. “Confirmed Connecting Rooms by Hilton le permite a nuestros huéspedes disfrutar de una experiencia de reservas con mayor flexibilidad y confianza cuando planifican su próxima escapada a uno de nuestros complejos turísticos de clase mundial o a los hoteles de la ciudad en toda la región”.

Para las familias más grandes, grupos de amigos, invitados a bodas y otros tipos de viajes, siempre hubo muchos beneficios para quedarse en habitaciones de huéspedes conectadas, pero el proceso de reserva no siempre fue perfecto. En el pasado, para quedarse en habitaciones conectadas, los huéspedes indicarían su solicitud al hacer la reserva y luego, muchas veces, harían un seguimiento tanto con llamados como con correos electrónicos en los que expresarían la importancia de contar con esta experiencia de habitaciones para su estadía. En la mayoría de los casos, si había disponibilidad, las habitaciones conectadas solo se confirmaban cuando llegaba el huésped al hotel, durante el check-in, lo que a veces dejaba al huésped frustrado incluso antes de desarmar su equipaje.

Ahora las personas pueden reservar y confirmar habitaciones conectadas de manera instantánea en tres pasos sencillos:

Acerca de Hilton

Hilton (NYSE: HLT) es una compañía hotelera líder a nivel mundial, con una cartera de 18 marcas de clase mundial que comprenden más de 6500 propiedades con más de un millón de habitaciones, en 119 países y territorios. Dedicada a cumplir la misión original de llenar el mundo de luz y calidez, Hilton ha recibido a más de 3 mil millones de huéspedes en sus más de 100 años de trayectoria, se ganó uno de los primeros puestos en el ranking 2020 de las Mejores Empresas para Trabajar del Mundo y también en 2020 fue designada Líder Global de la Industria en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones. En 2020, se introdujo Hilton CleanStay que llevó a los hoteles de todo el mundo a un nuevo estándar de limpieza y desinfección para toda la industria. A través de su galardonado programa de lealtad para huéspedes Hilton Honors, más de 115 millones de miembros que reservan directamente con Hilton pueden ganar puntos para estadías en hoteles y experiencias que el dinero no puede comprar. Con la aplicación móvil Hilton Honors gratuita, los huéspedes pueden reservar su estadía, seleccionar la habitación, hacer el check-in, destrabar la puerta con una Llave Digital y hacer el check-out, todo desde su teléfono inteligente. Para obtener más información visite newsroom.hilton.com y conéctese con Hilton en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube.

