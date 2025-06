Himno de EEUU interpretado en español en Dodger Stadium genera debate sobre apoyo a inmigrantes

LOS ÁNGELES (AP) — Los aficionados se quitaron las gorras y se pusieron de pie para escuchar el himno nacional de Estados Unidos, el sábado por la noche en el Dodger Stadium. De pronto se toparon con una sorprendente interpretación.

La cantante de pop latino y R&B Nezza se paró frente a la multitud, cerró los ojos y entonó la canción... en español.

Su interpretación de 90 segundos, y un video detrás de cámaras que compartió en redes sociales, donde representantes del equipo la desalentaban previamente a cantar en español, rápidamente se volvieron virales y se han convertido en un motivo de discusión para los fanáticos de los Dodgers frustrados por la falta de apoyo manifiesto del equipo hacia las comunidades inmigrantes afectadas por las redadas de deportación en todo Estados Unidos, incluyendo numerosos vecindarios en Los Ángeles y los alrededores.

Las protestas contra los arrestos realizados por agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han captado la atención internacional y se han llevado a cabo principalmente en áreas que se ubican a poca distancia del Dodger Stadium.

Nezza dice que incluso después de que un representante del equipo la desalentó, aún no había decidido si cantar en inglés o en español sino hasta que entró al campo y vio las gradas llenas de familias latinas vestidas de azul Dodger.

"Este es mi momento para mostrarles a todos que estoy con ellos, que tenemos una voz y que todo lo que está pasando no está bien. Estoy superorgullosa de haberlo hecho. No me arrepiento", dijo la cantante de 30 años a The Associated Press.

El equipo aún no ha hecho una declaración oficial sobre los arrestos y redadas.

El mánager Dave Roberts ha dicho que no sabe lo suficiente sobre el tema para comentar, pero el pelotero boricua Kiké Hernández se pronunció por separado en Instagram durante el fin de semana.

"Estoy triste e indignado por lo que está sucediendo en nuestro país y nuestra ciudad", dijo en una publicación en inglés y español. "No puedo soportar ver a nuestra comunidad siendo violada, perfilada, abusada y destrozada. TODAS las personas merecen ser tratadas con respeto, dignidad y derechos humanos".

La respuesta a la interpretación

En su video viral de TikTok, se muestra a Nezza cuando habla con un empleado de los Dodgers fuera de cámara que le dice: "Vamos a hacer la canción en inglés hoy, así que no estoy seguro si eso no se transmitió o si no se comunicó".

Ha recibido un gran apoyo desde el sábado por parte de celebridades como Jason Mraz, Kehlani, Chiquis, Ava DuVernay, The Kid Mero, Becky G y más.

"No se atrevan a darnos la espalda ahora. Nosotros, como ciudad, los hemos acogido y necesitamos su apoyo más que nunca.

Piensen en quién llena su estadio", dijo Becky G, dirigiéndose a los Dodgers en su historia de Instagram.

La versión en español que Nezza cantó, "El Pendón Estrellado", es la traducción oficial del himno nacional de Estados Unidos y fue encargada en 1945 por el presidente Franklin D. Roosevelt a la compositora peruana-estadounidense Clotilde Arias.

Nezza dice que su mánager recibió inmediatamente una llamada de un empleado no identificado de los Dodgers, quien le dijo que sus clientes no eran bienvenidos más en el estadio.

Sin embargo, el equipo de béisbol dijo en un comunicado a la AP: "No hubo consecuencias ni resentimientos por parte de los Dodgers respecto a su actuación. No se le pidió que se fuera. Estaríamos encantados de tenerla de vuelta."

Historia de los Dodgers con los latinos e inmigrantes

El Dodger Stadium tiene una larga historia con las comunidades inmigrantes en Los Ángeles.

Muchos visten con orgullo camisetas y mercancía azul de los Dodgers como una extensión de su amor por la ciudad; el equipo aún vende jerseys especiales de "Los Dodgers" en su sitio Web oficial, y muchos asisten a las múltiples noches de herencia hispana del estadio, que honran a las comunidades inmigrantes mexicanas, salvadoreñas, guatemaltecas y más, incluidas nacionalidades de fuera de América Latina.

La base de fanáticos de los Dodgers es mayoritariamente latina, y el equipo es uno de los pocos que ofrece transmisiones televisivas en español.

La franquicia también es frecuentemente elogiada por su historia de buscar talento diverso, incluyendo a Jackie Robinson (el primer jugador negro de béisbol), Fernando Valenzuela (un ícono mexicano que trascendió el béisbol) y Chan Ho Park (el primer coreano en las Grandes Ligas).

Pero la relación no está exenta de tensiones. Algunos residentes mexico-estadounidenses y latinos siguen resentidos por el desalojo forzoso de familias de esa comunidad en la década de 1950 para construir el Dodger Stadium en la zona que popularmente se conoce como Chávez Ravine.

Los fanáticos han pedido un boicot en línea, mientras que otros dicen que estarían dispuestos a regresar si el equipo se pronunciara.

"Los amamos. Han sido una gran parte de nuestras vidas. ... Nos gustaría entender que nos aman de la misma manera. ¿O solo somos dinero para ustedes?", preguntó Letty Peniche, presentadora de Brown Bag Mornings de Power 106, mediante un video de Instagram.

La residente de Los Ángeles Alora Murray está considerando un boicot temporal.

"Nadie está jugando con esto", dijo Murray. "Los Ángeles está construido en torno de los Dodgers. Y todo para que ellos no estén con nosotros. Siento que boicotear o no ir a los juegos enviará ese mensaje."

Presuntas inconsistencias sobre posturas políticas

Muchos en la comunidad latina han estado compartiendo videos de empleados de seguridad del estadio, quienes habrían confrontado a fanáticos que llevan carteles políticos o mensajes en su ropa.

Emeli Ávalos, fanática de los Dodgers desde hace mucho tiempo, dice que no cree que el equipo sea apolítico ya que emitió un comunicado para condenar el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra Israel.

"Si realmente se trata de mantenerse al margen de la política, entonces ¿por qué apoyan eso? Pero cuando las personas en la calle son llevadas y secuestradas, ¿por qué se quedan en silencio?" preguntó.

Ávalos asistió a la Noche del Orgullo el 13 de junio vistiendo una camiseta que decía "Abolish ICE" en el frente y "FDT" —siglas de una grosería dirigida al presidente Donald Trump— en la parte trasera.

En un popular video de TikTok, se ve a Ávalos cuando habla con empleados de seguridad de los Dodgers. Dice que pensó que le iban a pedir que se fuera, pero en cambio le solicitaron que cubriera la parte trasera de su camiseta con su jersey.

"Me dijeron, 'El frente está bien, solo tienes que cubrir la parte trasera'", dijo Avalos, quien advirtió que no volverá al estadio.

Otro video de un fanático confrontado por personal de seguridad por sostener una pancarta con "ICE" tachado circuló en línea durante el fin de semana, aumentando las críticas contra el equipo.

Cuando se le preguntó sobre los incidentes, un portavoz de los Dodgers citó las pautas del estadio, las cuales establecen que el club "no permite carteles o pancartas de ningún tipo". También está prohibido cualquier atuendo que los Dodgers consideren —a su exclusivo criterio— obsceno, profano, vulgar, indecente, violento, amenazante, abusivo o prejuicioso contra cualquier individuo o grupo.

Nezza no cree que regrese al estadio, a pesar del comunicado de los Dodgers, pero dice que espera que su actuación inspire a otros a alzar la voz.

"Esto simplemente me ha mostrado cuánta fuerza hay en la comunidad latina", dijo. "Tenemos que ser la voz ahora mismo."