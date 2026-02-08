Hims & Hers dejará de ofrecer copias de la nueva pastilla Wegovy de Novo Nordisk

7 feb (Reuters) - Hims & Hers dijo en un comunicado el sábado que dejará de ofrecer acceso a la píldora compuesta de semaglutida después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos anunciara que tomaría medidas contra el proveedor de telesalud por su píldora para bajar de peso de US$49.

"Desde el lanzamiento de la píldora compuesta de semaglutida en nuestra plataforma, hemos mantenido conversaciones constructivas con las partes interesadas de todo el sector. Como resultado, hemos decidido dejar de ofrecer acceso a este tratamiento", afirmó la empresa.

La FDA anunció el viernes que tiene previsto restringir los ingredientes GLP-1 utilizados en medicamentos compuestos no aprobados que empresas como Hims y otras farmacias magistrales han comercializado como alternativas a los tratamientos autorizados, alegando preocupaciones sobre la calidad, la seguridad y posibles violaciones de la ley federal.

La FDA dijo que remitiría el caso de la empresa al Departamento de Justicia, pero no aclaró si podría detener rápidamente la venta del producto de Hims, la terapia con GLP-1 más barata del mercado estadounidense.

Reuters informó el jueves que Hims comenzaría a ofrecer copias de la nueva píldora Wegovy de Novo Nordisk a un precio de lanzamiento de US$49 al mes, unos US$100 menos que la marca original. (Reporte de Anusha Shah en Bangalore; edición de Andrea Ricci. Editado en español por Natalia Ramos)