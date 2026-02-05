Hims ofrece pastilla para adelgazar GLP-1 más barata de EE. UU., duro golpe para Novo y Lilly

Por Amina Niasse

NUEVA YORK, 5 feb (Reuters) - La empresa de telesalud en línea Hims and Hers Health comenzó el jueves a ofrecer una versión compuesta mucho más barata, por US$49, de la nueva píldora para adelgazar Wegovy de Novo Nordisk, en una medida que amplía las ventas a muchos estadounidenses, pero que podría socavar los planes de Novo y Eli Lilly para el mercado de consumo

La noticia provocó una rápida reacción en Wall Street, ya que los inversores vendieron acciones de Novo y Lilly y la farmacéutica danesa prometió impugnar legalmente la medida de Hims

Las acciones de Novo caían un 8,6%, mientras que las de Lilly bajaban un 6%

Hims dijo que el precio de lanzamiento de US$49 al mes subirá a US$99 al mes para aquellos que compren un plan de cinco meses y paguen por adelantado. El precio mensual es más alto para una suscripción de tres meses. Novo planea cobrar US$199 por su Wegovy oral, sin suscripción

El anuncio se produce después de que Novo advirtió el miércoles que la presión sobre los precios era sin precedentes para sus medicamentos para bajar de peso y redujo sus previsiones para todo el año. Las acciones de Novo alcanzaron el jueves su nivel más bajo desde julio de 2021

La portavoz de Novo, Ambre James-Brown, afirmó que solo la farmacéutica danesa puede vender la pastilla Wegovy con su tecnología única que permite la absorción del medicamento

"La acción de Hims & Hers es una mezcla masiva ilegal que supone un riesgo significativo para la seguridad de los pacientes. Novo Nordisk tomará medidas legales y reglamentarias para proteger a los pacientes, nuestra propiedad intelectual y la integridad del marco de aprobación de medicamentos de referencia en Estados Unidos", afirmó

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos había autorizado a Hims a vender versiones de los medicamentos inyectables GLP-1 de Novo mientras los medicamentos de marca escaseaban. Desde entonces, ha fabricado copias "personalizadas" de los medicamentos de marca en dosis o regímenes diferentes a los disponibles en Novo y otras empresas farmacéuticas

"La situación actual desde hace meses es que un fabricante de medicamentos compuestos puede crear una versión imitada de un medicamento de marca, siempre que realice algún tipo de modificación menor que, en su opinión, beneficie a grupos específicos de pacientes", afirmó Michael Nedelovych, analista de TD Cowen

HIMS ABOGA POR UNA MAYOR VARIEDAD DE OPCIONES Hims afirmó que el tratamiento se puede adaptar a los pacientes que desean mitigar los efectos secundarios o que prefieren una pastilla a la opción inyectable. La semaglutida es el ingrediente principal de la nueva pastilla Wegovy, así como de los inyectables Wegovy y Ozempic

"Estamos entusiasmados por encontrar formas de seguir incorporando tratamientos de marca a la plataforma en todas las especialidades. Una mayor variedad de opciones en la plataforma es lo mejor para los clientes de todo el mundo", afirmó Andrew Dudum, director ejecutivo de Hims, en un comunicado

Al adaptar su oferta a los pacientes con efectos secundarios o aversión a las agujas, Gaston Kroub, abogado especializado en patentes de Nueva York, afirmó que Hims está posicionando el producto oral como otra opción personalizada, ampliando el alcance de la personalización en el marco de la FDA

"HIMS ha demostrado su voluntad de acercarse lo más posible al límite", afirmó. "Es una estrategia que consiste en decir: 'Muy bien, si asomamos la cabeza por encima de la alambrada, ¿alguien va a dispararnos?'"

Novo lanzó el medicamento a principios de enero y ha observado una fuerte demanda en Estados Unidos, donde está disponible en su sitio web de venta directa al consumidor

El director financiero de Novo, Karsten Munk Knudsen, declaró a Reuters en una entrevista el miércoles que la farmacéutica sigue frustrada por el hecho de que continúe "la comercialización masiva de un producto no aprobado por la FDA", y afirmó que corresponde a los reguladores y políticos estadounidenses abordar esta cuestión

"Es muy difícil predecir si la situación cambiará y cuándo lo hará", afirmó Knudsen, refiriéndose al mercado de los compuestos

HISTORIA DE NOVO CON HIMS Además de la presión sobre los precios en Estados Unidos, Novo se está preparando para la competencia de Eli Lilly en el ámbito de los medicamentos orales para bajar de peso, ya que la farmacéutica con sede en Indianápolis espera lanzar su propia píldora en el segundo trimestre

Novo y Hims mantuvieron una asociación en 2025 que permitía a la empresa de telesalud ofrecer el inyectable Wegovy, pero las dos empresas rompieron su relación y Novo afirmó que Hims había comercializado indebidamente versiones de su medicamento

Dudum acusó a Novo de intentar controlar la forma en que los médicos de Hims toman sus decisiones

La formulación magistral, en la que las farmacias mezclan ingredientes para medicamentos especializados o para copiar un fármaco pero con dosis diferentes, está permitida en Estados Unidos cuando se personaliza para un paciente. Esta práctica está floreciendo, incluso aunque ahora se puedan adquirir fácilmente copias de la versión de marca

En septiembre, la FDA emitió una advertencia a Hims en relación con la comercialización de semaglutida compuesta, afirmando que afirmaciones como "el mismo ingrediente activo que Ozempic y Wegovy" son engañosas, ya que los medicamentos compuestos no están aprobados por la FDA

En 2025, Hims duplicó el tamaño de sus instalaciones en New Albany, Ohio. La empresa afirmó el jueves que la ampliación permite a Hims ofrecer tratamientos a un precio más bajo. (Reporte de Amina Niasse; edición de Caroline Humer y Stephen Coates. Editado en español por Natalia Ramos)