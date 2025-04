Hinault regresa al alto de Domancy para promover Mundial de ciclismo de 2027

La última vez que Bernard Hinault subió el alto de Domancy (en los Alpes franceses) fue un domingo de agosto de 1980. Lo había hecho 20 veces, antes de llegar como héroe en solitario a la meta en Sallanches y agrandar su leyenda con el título de campeón del mundo de ciclismo.

Si el exciclista francés aceptó el martes regresar a esta terrible cota que actualmente lleva su nombre, esta vez con una bicicleta eléctrica, no fue ni por ganas ni por nostalgia, sino para promover los Mundiales de ciclismo de 2027 en Alta Saboya, evento del que es embajador.

"¿Por qué habría querido volver a subirla? No sirve para nada", dice a la AFP uno de los mejores ciclistas de la historia, con su habitual franqueza y socarronería. "No voy a hacerlo por placer...".

Una vez descendido a Sallanches, la localidad donde hay una monumental estela en su honor en una rotonda, el bretón de 70 años opinó sobre el circuito de 13 km que el pelotón deberá realizar 20 veces durante la prueba masculina de fondo y, más concretamente, sobre la terrible subida de 2,5 km y un desnivel medio del 9,4% (con tramos de hasta el 16%) que forma parte de su leyenda.

PREGUNTA: ¿Le ha emocionado volver a subir esta cota 45 años después?

RESPUESTA: "No, en absoluto. Hubo tanta gente en esta subida en 1980 que no te acuerdas de los porcentajes. Hubo un gentío considerable. Creo que 40.000 italianos atravesaron el túnel (del Mont Blanc). En 2027 tampoco será poca cosa, por lo que habrá que poner barreras. No he encontrado el lugar donde solté a (el ciclista italiano Gianbattista) Baronchelli. Lo único que he reconocido son las dos últimas curvas y la carretera arriba. Me dije: ' Está ganado'".

P: ¿Cuál es la dificultad del recorrido?

R: "Es la repetición. Cuando haces 20 veces el mismo circuito, se nota. Si has recorrido en línea 80 km antes, puedes descansar. Pero ahí, si estás mal colocado en el descenso, que es muy rápido, tienes que hacer esfuerzos adicionales. Tienes que estar muy concentrado y correr siempre entre los 30 primeros, para observar todo lo que pasa. En 1980, tras haber hecho el reconocimiento del recorrido, mirando la lista de rivales, ya podías pensar que muchos no acabarían. Tras dos o tres vueltas, muchos corredores se dijeron '¿Qué hago aquí?'... Cuando al término de dos vueltas estás ya a 10 minutos, te marchas al hotel".

P: ¿Recuerda cómo soltó a Baronchelli en la última subida?

R: "En la vuelta anterior ya había tratado de soltarle. Le ataqué a 50 metros de la cima y me aguantó. En la última subida, cuando tocó el descarrilador (para cambiar de marcha), hizo 'crac, crac, crac'. Se quedó entre dos piñones. Yo no lo había tocado y ¡zas, ataqué! Y cómo él iba al límite, se sentó y se acabó para él. Hay que escuchar. Y cuando tienes a toda la gente alrededor, hay que estar alerta. Tenía que encontrar la manera de dejarle. Y a él no le convenía vaciarse porque un par de corredores venían por detrás".

P: ¿Imagina a un francés ganar en 2027?

R: "¿Por qué no? Un mundial es diferente. Puede haber una escapada en la que se meta alguien que si sabe correr, si se dice 'hago lo mínimo, no voy a mostrar que soy el más fuerte', llegue hasta el final. Aunque cuando hoy ves a Pogacar o Vingegaard en circuitos como este, yo creo que no lo harán demasiado mal (...) No ganará un 'piernas'. El hecho que sea el mismo recorrido (respecto al de 1980), casi al 100% (...) se podrá comparar a los viejos con respecto a los jóvenes de hoy".

jac/nip/ng/mcd/iga