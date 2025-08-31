Hincha de Colo Colo muere tras caer del techo del Monumental en superclásico ante U de Chile

Un hincha de Colo Colo murió este domingo tras caer de un techo en el estadio Monumental de Santiago mientras se disputaba el superclásico del fútbol chileno frente a la Universidad de Chile, confirmó la Policía a la AFP.

"Efectivamente se registró un accidente que terminó con una persona fallecida en el Estadio Monumental", relató un vocero del departamento de Comunicaciones de la Policía chilena.

De acuerdo con la versión policial, el hincha cayó cuando intentaba cambiarse de sector dentro de estadio y no por disturbios.

El duelo entre los dos equipos más populares, precedido de grandes medidas de seguridad, no fue suspendido y se mantenía jugando con ventaja para Colo Colo por 1-0.

