Hinchas de Boca Juniors invaden el sur de Florida durante el Mundial de Clubes

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Boca Juniors juega dos de sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial de Clubes en el sur de la Florida, y los aficionados viajeros del club argentino han hecho notar su presencia.

En el primer encuentro del Xeneize en el torneo, un empate 2-2 contra el Benfica, la asistencia anunciada de 55.574 personas en el estadio Hard Rock estaba compuesta mayormente por aficionados de Boca. Para el segundo partido de Boca, una derrota 2-1 ante el Bayern Múnich el viernes por la noche, buena parte de los 63.587 aficionados estaban nuevamente vestidos de azul y oro.

Ha sido imposible pasar por alto la presencia de los seguidores del club en el condado de Miami-Dade. Se han reunido en la playa por miles y han cantado en los Walmarts locales.

Sammy Icarina dijo que ha apoyado a Boca Juniors toda su vida.

"Soy hincha de Boca. Ahora tengo 76 años, así que imaginá cuánto tiempo he sido hincha. En cuanto salieron las entradas, las compré", dijo Icarina a The Associated Press.

El entusiasmo que Boca ha aportado al Mundial de Clubes es conocido por aquellos que aman al equipo.

"Siempre es así", dijo Daniel Mata, quien viajó desde Argentina para ver el partido del viernes.

Silvana Gómez acude frecuentemente a la Bombonera, el estadio de Boca en Buenos Aires, y dijo que el apoyo por parte de los seguidores viajeros es típico y esperado.

"Ya sea que vayamos a Japón, Río de Janeiro, donde sea que juegue Boca, siempre estamos allí", dijo Gómez.

La policía de Miami-Dade también ha estado allí, fuertemente equipada en los múltiples puntos de control del estadio. Los nuevos procedimientos no han planteado ningún problema para los apasionados hinchas de Boca Juniors y no se han reportado hechos de violencia en el recinto.

"Por ahora creo que (la seguridad) es de cinco estrellas, todo ha estado bien, la policía, la seguridad, todo", dijo Icarina.

Solo Boca Juniors y Real Madrid han agotado las entradas para sus partidos de la fase de grupos.

Después de ayudar a que el Bayern venciera a Boca, el delantero estrella Harry Kane reconoció los desafíos de jugar contra seguidores tan apasionados.

"Esperaba que fueran ruidosos como lo fueron, pero fue una atmósfera increíble, me encantó jugar frente a ellos, uno de los mejores ambientes de mi carrera", dijo Kane.

En el aspecto deportivo, Boca Juniors y los otros conjuntos americanos han tenido un buen desempeño contra potencias europeas y mundiales. Hay seis equipos sudamericanos en este Mundial de Clubes y todos han llevado a decenas de miles de aficionados a sus partidos.

Los clubes sudamericanos comenzaron este Mundial de Clubes ampliado sin una derrota en sus primeros nueve partidos.

Vencieron a poderosos clubes europeos como el Paris Saint-Germain y el Chelsea y empataron contra el Borussia Dortmund, el Benfica y el Porto.

“Queremos que nuestra gente sepa que estamos agradecidos por su apoyo y eso nos ayuda a jugar mejor”, dijo el defensor de Boca Juniors Ayrton Costa después de la derrota del viernes por la noche.

Aunque Boca no ha ganado en el tiempo regular en seis partidos, sus aficionados seguirán alentándolo ruidosamente.

