Hinchas de Flamengo rezan en Lima por el tetracampeonato antes de la final de Libertadores

Hinchas del Flamengo apelaron el sábado a sus creencias religiosas y visitaron iglesias para rogar por una victoria del equipo de sus amores a escasas horas de la final de la Copa Libertadores 2025 contra Palmeiras, en el estadio Monumental de Lima.

El ganador se convertirá en el primer equipo brasileño en conquistar el torneo en cuatro ocasiones. Independiente de Argentina, con siete coronas, es el cuadro más laureado del certamen.

En una Lima virtualmente invadida por miles de fanáticos brasileños, una estampa se viene haciendo viral: simpatizantes orando en la iglesia católica Virgen Milagrosa durante su peregrinaje por el distrito turístico de Miraflores.

"Vine a conquistar mi tetracampeonato, hoy Flamengo gana 3-0 por eso vine a pedirle a San Judas Tadeo que nos bendiga hoy con una victoria más", dijo a la AFP un "torcedor" que se identificó como Alexandre, de 45 años, que llegó de Rio de Janeiro a Lima con esposa e hija.

"Vengo a pedirle al de allá arriba para que todo salga bien, tengo fe en el Mengão (Flamengo) campeón en el Monumental", declaró a la AFP Edson Benavides de 38 años, quien llegó desde Bahía y estuvo en la final de la Libertadores de 2019 en Lima, cuando Flamengo venció 2-1 al argentino River Plate.

Algunos hinchas con camisetas rojinegras se arrodillaron en la iglesia antes de partir al estadio Monumental.

El rito religioso es uno de los escasos momentos en que convergen los hinchas del Mengão, provenientes del país más católico del mundo.

Más de 50.000 hinchas de Flamengo y Palmeiras llegaron a la capital peruana para asistir el sábado a la final de la Libertadores.

El Fla es el club más popular de Brasil, mientras que el Verdão, cuadro más veces campeón de la liga brasileña, con 12 estrellas, cuenta también con una fiel fanaticada.

Las autoridades peruanas desplegaron más de 1.600 policías para garantizar la seguridad del juego en Lima, ciudad que se halla bajo estado de emergencia por la ola de extorsiones y asesinatos a sueldo del crimen organizado.

