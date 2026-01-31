Hinchas de la U. de Chile causan destrozos en el inicio del torneo local de 2026

Un grupo de hinchas de la Universidad de Chile rompió butacas y letreros e inició algunos incendios en el estadio este viernes ante Audax Italiano en su partido debut en el campeonato local de 2026.

Los incidentes se generaron en una de las galerías del Estadio Nacional en Santiago y provocaron la suspensión del duelo por unos minutos al comienzo del segundo tiempo, mientras personal de seguridad apagaba el fuego.

Muchos hinchas se retiraron del estadio tras los desmanes, según mostró la transmisión oficial del partido.

La policía no ha reportado víctimas producto de los incidentes.

El partido finalizó empatado 0-0.

"Universidad de Chile presentará querellas en contra de los al menos cuatro detenidos por daños en el contexto de ley de violencia en los estadios y en contra de todas las personas que sean identificadas por nuestro sistema biométrico", informó el club en una publicación en X.

Los barras bravas de la Universidad de Chile han protagonizado en varias ocasiones violentos incidentes en estadios de fútbol, el último de ellos en agosto de 2025 en octavos de final de la Copa Sudamericana.

Entonces, se desató una brutal pelea en las tribunas y luego afuera del estadio de Independiente de Avellaneda, en Buenos Aires, entre hinchas locales y de la U. de Chile, dejaron una veintena de heridos y derivó en la descalificación del equipo argentino del torneo regional.

La Conmebol también castigó a ambos clubes con 14 partidos sin público en competiciones sudamericanas e impuso a Independiente una multa de US$250.000 y al equipo chileno de US$270.000.