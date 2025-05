Hinchas de todo el mundo serán bienvenidos en eeuu para el mundial, dice presidente de la fifa

Por Javier Leira

ASUNCIÓN, 15 mayo (Reuters) - El mundo será bienvenido a Estados Unidos para el Mundial de 2026 y el Mundial de Clubes que comienza en pocas semanas, dijo el jueves el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, días después de una reunión con funcionarios del Gobierno del presidente Donald Trump.

Estados Unidos organizará en 2026 el Mundial junto con México y Canadá, y también acogerá la primera Copa Mundial de Clubes de la historia, del 14 de junio al 13 de julio de este año, que se disputará en 11 ciudades.

Los comentarios de Infantino se producen en un contexto en el que la postura migratoria de Trump ha suscitado preguntas sobre posibles desafíos para los numerosos aficionados internacionales que se espera que viajen a Estados Unidos para ambos torneos.

"La semana pasada tuvimos una reunión del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre las Copas Mundiales de la FIFA (...) Y el mundo es bienvenido en Estados Unidos. Por supuesto, los jugadores, por supuesto, todos los implicados, todos nosotros, pero sin duda también todos los aficionados", dijo Infantino.

"Y que quede claro. Esto no viene de mí; viene del gobierno estadounidense. Todos son bienvenidos, obviamente, los que quieran venir a celebrar el fútbol (...) Los que quieran venir a crear problemas, como en todos los países del mundo, no son bienvenidos. No son bienvenidos en ninguna parte del mundo", agregó en el 75 Congreso de la FIFA en Asunción.

Andrew Giuliani, hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, será el director ejecutivo del grupo de trabajo presidencial para el Mundial 2026.

La semana pasada, Trump dijo que quería que las personas que viajaran a Estados Unidos para ver la competición tuvieran una experiencia fluida durante cada parte de su visita.