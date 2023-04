Hinchas del Liverpool presentan denuncia colectiva por caos del Stade de France

Un estudio de abogados londinense ha presentado una denuncia colectiva en nombre de 887 hinchas del Liverpool por los graves incidentes en el Stade de France en el marco de la última final de la Liga de Campeones, en mayo de 2022, publicó el miércoles la agencia inglesa PA.

La denuncia, presentada por el estudio Leigh Day ante un tribunal de Liverpool, apunta a la UEFA, designada en febrero en un informe independiente como la principal responsable de unos incidentes "que casi condujeron al desastre".

Otros dos estudios de abogados, representando a otros casi 2.000 aficionados, habían anunciado también su intención de acudir a la justicia en contra de la UEFA.

Leigh Day estima que la UEFA, al no conseguir garantizar un entorno seguro y tranquilo para los aficionados, podría ser considerada responsable de las lesiones o las secuelas psicológicas sufridas por los hinchas de los 'Reds'.

Largas esperas, hinchas y familias bajo los efectos de gases lacrimógeneos, robos... La final de la Liga de Campeones 2021-2022, que el Liverpool perdió 1-0 ante el Real Madrid, estuvo precedida por un gran caos en el dispositivo de seguridad y organización, que provocó incluso que el partido empezará con 37 minutos de retraso.

La UEFA y las autoridades inglesas dirigieron en un primer momento su mirada hacia los aficionados ingleses, acusándoles de haber llegado con retraso al estadio y de haber presentado masivamente entradas falsificadas.

La investigación independiente lo descartó, denunciando la "responsabilidad primera" de la UEFA o de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), así como las "ideas falseadas" de la policía francesa.

A mediados de marzo, en un podcast presentado por el exfutbolista del Manchester United Gary Neville, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, relegido este miércoles para cuatro años más al frente de la organización europea, dijo sentir lo que había ocurrido.

"Podéis creerme, no hay nadie en la UEFA que no lo sienta muchísimo (...) Gracias a Dios no ocurrió nada dramático", estimó.

Unos días antes, la UEFA había anunciado que iba a proceder al reembolso de todas las entradas de los aficionados ingleses, un gesto que los tres estudios de abogados consideran insuficiente.

