Hinchas polacos emboscan con porras a seguidores del Rayo Vallecano en una autopista

VARSOVIA, 12 dic (Reuters) - Hinchas de fútbol polacos enmascarados y armados con porras atacaron en plena noche a dos autocares cargados de aficionados españoles en una autopista de Polonia, según informó la policía el jueves, antes de un partido de la Liga Conferencia entre el Jagiellonia Bialystok y el Rayo Vallecano.

Según la policía, dos coches se colocaron delante de los autocares que transportaban a los aficionados españoles y los obligaron a detenerse en la autopista S8, cerca de la localidad de Prosienica, en el centro-este de Polonia.

Varias decenas de personas salieron de un bosque cercano y atacaron a los españoles. La policía informó de que se había seccionado una valla lateral de la autopista.

"En el lugar de los hechos, los paramédicos de una ambulancia prestaron asistencia a los heridos y tres personas fueron trasladadas al hospital", dijo la policía en una publicación en la red social X.

"Un total de siete personas fueron detenidas en relación con el incidente. Entre los objetos incautados había pasamontañas, porras telescópicas, palos de madera y cizallas para cortar metal."

El Rayo no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Los ultras del club madrileño, los Bukaneros, no publicaron nada sobre el incidente en sus cuentas de las redes sociales, mientras que la policía española dijo que no tenía ninguna información al respecto. (Información de Alan Charlish y Kuba Stezycki en Varsovia, David Latona en Madrid; edición de Ken Ferris; edición en español de Jorge Ollero Castela)