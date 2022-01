Hipgnosis Song Management adquiere el catálogo musical de Kenny Chesney

Londres--(business wire)--ene. 19, 2022--

Hipgnosis Song Management, que ofrece a los inversores una exposición especializada a las canciones y los derechos de propiedad intelectual asociados, se complace en anunciar la adquisición por parte de la empresa del catálogo de Kenny Chesney, uno de los artistas de música country más importantes y revolucionarios de todos los tiempos.

Hipgnosis Song Management ha adquirido el 80 % de los derechos de autor de la música grabada de Chesney, cubriendo su discografía desde su aclamado debut con In My Wildest Dreams de 1994 hasta Live in No Shoes Nation de 2017. Su catálogo incluye 22 álbumes, 15 de los cuales son platino, incluyendo cinco de ellos multiplatino, y 20 de los cuales han conseguido la clasificación de oro. Su catálogo incluye nueve álbumes nº 1 de todos los géneros del Billboard 200, 17 álbumes nº 1 del Billboard Country y 18 álbumes del Top 10 del Billboard Country.

Con un catálogo de 17 álbumes de estudio, dos grabaciones multidisco en directo y tres recopilaciones de grandes éxitos, Chesney ha sido una de las voces definitivas y más prolíficas de la música estadounidense de las últimas dos décadas. También se incluyen en esta adquisición sus futuros grandes éxitos, álbumes en vivo y/o acústicos, así como los derechos de intercambio de sonido y derechos afines de todos los álbumes del catálogo de Kenny Chesney, incluidos dos álbumes adicionales número 1, Songs for the Saints de 2018 y Here and Now de 2020. Este acuerdo marca la relación continua con la estrella, cuyas canciones reflejan la mayoría de edad en la América media durante el siglo XXI.

Esta es la primera adquisición realizada por Hipgnosis Song Management desde su recientemente anunciada asociación con Blackstone para adquirir derechos musicales y gestionar catálogos.

Chesney ha vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo, con 34 números 1 en las listas de Country Songs; incluyendo 20 semanas de éxitos en la lista Country Airplay de Billboard con "The Good Stuff" y "There Goes My Life" como números 1 durante siete semanas, "How Forever Feels", número 1 durante seis semanas y "When The Sun Goes Down", "Never Wanted Nothing More" y "Summertime", números 1 durante cinco semanas.

Además, el compositor y superestrella del este de Tennessee estuvo a punto de conseguir otros 12 éxitos en las listas de éxitos, quedándose a las puertas del número 2, y 59 éxitos en el Top 10. Con el récord de números 1 en la lista de Country Songs de Billboard, el apetito por la música de Chesney ha hecho que se registren 94 canciones en total, incluidas muchas que nunca se publicaron como sencillos.

Chesney, que ha sido ocho veces artista del año, ha ganado cuatro veces consecutivas el mayor reconocimiento de la industria de la Academy of Country Music (2004-2007) y cuatro veces de la Country Music Association (2004, 2006-2008). Además, Chesney es uno de los siete artistas que han recibido el premio Triple Crown de la Academy of Country Music.

Chesney ha estado representado en el acuerdo por su mánager de toda la vida, Clint Higham, de Morris Higham Management, y por el abogado Jess Rosen, de Greenberg Traurig.

Merck Mercuriadis, fundador de Hipgnosis Song Management, ha comentado: "Kenny Chesney es uno de los verdaderos grandes artistas estadounidenses. Lleva casi 30 años alegrando a los aficionados a la música de todo el mundo. Su increíble éxito de más de 30 millones de discos vendidos, incluidos nueve álbumes número 1 en la lista Billboard 200 de todos los géneros y 17 álbumes número 1 en la lista Country de Billboard, lo dice todo. Si a esto le añadimos su éxito sin precedentes como artista de giras y el monstruo que es No Shoes Radio, nos damos cuenta de que Kenny es un auténtico fenómeno. Es un placer y un privilegio dar la bienvenida a Kenny y Clint a la familia de Hipgnosis Songs y estamos encantados de lanzar nuestro nuevo fondo respaldado por Blackstone con esta adquisición histórica".

Kenny Chesney, ha declarado: "Para mi era importante saber que esta música tiene un hogar que considera el trabajo como un organismo colectivo, algo que se construye sobre sí mismo y captura la esencia de No Shoes Nation. La forma en que estas canciones se mantengan en el futuro es fundamental, y creo que el principal interés de Merck no son solo las grabaciones, sino la gente que las ama. Para la gente a las que les gustan estas canciones y álbumes, es un escenario que permite que la música crezca y refleje quiénes somos realmente los que vivimos dentro de estas canciones."

Clint Higham, señala: "Kenny ha dedicado toda su vida a crear el conjunto de obras que aquí se recogen, y es algo que todos nos hemos tomado muy en serio a lo largo de su carrera sin precedentes. No hay acuerdo más importante que proteger el legado de estas canciones. Al trabajar con Merck y su equipo para asegurar este acuerdo, encontramos gente que se toma tan en serio las grabaciones como nosotros, y eso sugiere que hay un futuro increíble para la música grabada de Kenny a través del equipo de Hipgnosis."

El hombre al que Los Angeles Times consideró "la superestrella del pueblo" ganó en 2004 el primer premio de la música americana al artista favorito (en todos los géneros) votado por los aficionados. Ha ganado 11 premios de la CMA, incluido el prestigioso Álbum del Año por el quíntuple platino de When the Sun Goes Down, así como 11 premios de la ACM, incluidos el de mejor vocalista masculino y el de disco sencillo del año por "The Good Stuff". En 2016, recibió el prestigioso premio President's Award de BMI para todos los géneros.

Chesney es el único artista country que ha figurado en el Top 10 de giras de los últimos 25 años de Billboard durante los últimos doce años. Conocido por sus espectáculos de gran energía, sus canciones que celebran la vida tal y como la viven las personas reales y su gran sentido de la musicalidad, la estrategia de giras en estadios establecida por Chesney lleva la música country a más de 20 grandes estadios en todo Estados Unidos cada verano que sale de gira y le ha llevado a que The Wall Street Journal le corone como "El rey de la carretera".

Chesney es también un innovador. Su canal No Shoes Radio de Sirius XM es uno de los canales dedicados a artistas de mayor éxito en cualquier género. Creando un reflejo en el aire del amor de Chesney por la vida isleña y costera durante más de 15 años, NSR ha emitido a través de Internet y de la radio por satélite desde puntos de todo el mundo.

Firmado por el legendario Phil Walden para Capricorn Records a mediados de los 90, Chesney lanzó el aclamado In My Wildest Dreams en 1994. Al año siguiente, con BNA, All I Need To Know dio a entender que era un joven en pleno desarrollo y produjo tres sencillos de gran éxito: "Fall In Love", "Grandpa Told Me So" y el tema principal.

Con Me And You, su tercer álbum de estudio, su carrera se aceleró con tres números 1: "Back In My Arms Again", "Me And You" y "When I Close My Eyes". Certificado como disco de oro "en ciclo", el impulso le ayudó a ganar el premio al mejor vocalista masculino nuevo en los premios de la Academy of Country Music de 1997. Su siguiente álbum, I Will Stand, dio a Chesney no sólo su primer número 1, sino su primer número 1 de tres semanas con "She's Got It All", así como la verdad de recuperación de 12 pasos "That's Why I'm Here".

Con un fuerte trasfondo country, Chesney siguió construyendo una de las carreras más importantes y duraderas de la música contemporánea. Everywhere We Go, su quinto álbum, no sólo produjo dos éxitos consecutivos en el número 1 con "How Forever Feels" y "You Had Me from Hello", que estuvieron seis semanas en la lista de éxitos, sino que también amplió los límites con su primer éxito "She Thinks My Tractor's Sexy" y la reflexiva "What I Need to Do". Este álbum, el primero en ser certificado como disco de platino por la RIAA, supuso la culminación de la primera etapa de la carrera de Chesney, en constante expansión, como demuestra su quíntuple platino por Greatest Hits.

En 2002, Chesney dio un giro hacia una versión más progresiva y dinámica del country que se dirigía a todos los jóvenes del país. Cuando No Shoes, No Shirt, No Problems se lanzó en 2002 con la fuerza de la creciente celebración de la mayoría de edad "Young", debutó en el número 1 del Billboard 200, con unas ventas superiores a los 300.000 ejemplares. El vídeo de "Young", marcado por un estilo de rodaje más descarnado y una nueva fuerza que reflejara la música, ganó el vídeo del año y el vídeo masculino del año de CMT.

No Shoes, No Shirt, No Problems también contenía el número 1 durante siete semanas "The Good Stuff", que fue la canción número 1 de Billboard de 2002. La balada sobre lo que realmente importa ganó el premio ACM al disco sencillo del año y ayudó a conseguir el premio al vocalista masculino del año. 2003 fue el año del primer concierto de Chesney en un estadio, que marcó el regreso a casa en el estadio Neyland de la Universidad de Tennessee en Knoxville (Tennessee). Este concierto marcó varios puntos de inflexión para el compositor.

En el momento en el que se lanzó When The Sun Goes Down en 2004, el hombre al que Entertainment Weekly calificó como "definidor del verano", estaba batiendo récords de asistencia y restableciendo las expectativas de lo que podía hacer un cantante de country. La música de Chesney superó en ventas y en número de espectadores a la mayoría de los artistas de rock y pop que estaban de gira; "There Goes My Life" se convirtió en su segundo número 1 durante siete semanas, lo que hizo que When The Sun Goes Down se convirtiera en otro debut en el Billboard 200 de todos los géneros.

Con un sonido más agresivo, guitarras más fuertes y más adelantadas, así como la batería en la mezcla, When The Sun Goes Down cumplió la promesa de No Shoes, No Shirt, No Problems de un enfoque más juvenil del country. Chesney buscó un insólito compañero de dúo en Uncle Kracker que catapultó a "When The Sun Goes Down" al número 1 durante tres semanas y demostró la forma en que las canciones mantienen la vida con su éxito en las listas "I Go Back" y el melancólico número 1 durante dos semanas "Anything But Mine", presentado en concierto como "para cualquiera que haya tenido un amor de verano".

Mientras Chesney se daba a conocer por sus vídeos envolventes arriesgados, con buenas vibraciones y con nuevas técnicas de rodaje y edición, tanto "I Go Back" como "There Goes My Life" ganaron el vídeo masculino del año de CMT.

The Road and the Radio, su siguiente álbum, continuó ahondando en lo que significaba ser joven, estar vivo y perseguir tu propio futuro en la América del siglo XXI. De nuevo, con más de 460.000 copias vendidas en su primera semana, debutó en el número 1 de la lista de álbumes Billboard 200. El álbum produjo cinco grandes éxitos: "Living in Fast Forward", "Summertime", "Beer in Mexico", "Who You'd Be Today" y "You Save Me".

Con tres grandes actuaciones en estadios -en Boston, Pittsburgh y Washington D.C.-, Chesney se esforzó por llevar el country a lugares que parecían ajenos al género. Con más de 50.000 entradas vendidas por noche, Chesney reunía a personas que vivían estas canciones y disfrutaban de la comunidad que encontraban en sus conciertos.

Habiéndose consolidado como una voz que expresaba la forma en que la gente vivía, Chesney siguió creando álbumes de estudio que hablaban de la inocencia, la libertad, la apreciación de lo que se tiene y la nostalgia por lo que se fue. Just Who I Am: Poets & Pirates perfeccionó esos temas con los números 1 durante varias semanas "Never Wanted Nothing More", "Don't Blink" y "Better As a Memory", así como "Shiftwork" con George Strait.

Para seguir ampliando sus temas, Chesney arrancó el número 1 de Billboard Hemingway's Whiskey con la profundamente personal "Boys of Fall", un homenaje al fútbol de los institutos que sigue siendo el tema principal de los programas de fútbol de muchas escuelas. La propulsora "Somewhere With You" aportó un nuevo tipo de urgencia sexual al género, mientras que la nominada al GRAMMY "You & Tequila" con Grace Potter no cumplió con las expectativas. Más en línea con las previsiones, "Live A Little" y "Reality" encabezaron las listas de éxitos de la radio y ofrecieron un contrapeso al ritmo acelerado del mundo laboral.

Con The Big Revival, de 2014, Chesney volvió a ampliar la sonoridad y la complejidad musical de su obra. "American Kids", que dio el pistoletazo de salida al álbum, se movía a través de tres ritmos y dos estribillos, mientras que el sabor de cada gota de "Til Its Gone" y el pensamiento positivo de "Save It For A Rainy Day" recordaban a No Shoes Nation por la singular perspectiva que ofrecen. Un álbum ambicioso, que ofrecía un sonido abultado y una exuberancia que marcaron la siguiente oleada de la música de Chesney.

La siguiente oleada continuó con Cosmic Hallelujah. Entre su dúo con P!nk cantando "Settin' The World On Fire", el alegre bluegrass "Trip Around The Sun", el austero rock "All The Pretty Girls" y los finales de álbum de trasfondo social "Noise" y "Rich & Miserable", Chesney se adentró aún más en las vidas y realidades de cualquiera que intenta encontrar su lugar. Su capacidad para destilar lo que está en la mente de la gente y en sus vidas describe una carrera que va más allá de los clichés que han llegado a definir al Country del siglo XXI.

A lo largo de su trayectoria, se ha propuesto crear proyectos de autoría que se centren en su vida en las islas. Be As You Are: Songs from an Old Blue Chair se convirtió en disco de platino tras su lanzamiento en 2004 sin ningún single, mientras que Lucky Old Sun, de 2008, produjo los números uno "Everybody Wants to Go to Heaven", "Down the Road" con Mac MacAnally y "I'm Alive" con Dave Matthews.

Chesney continuó su trabajo orgánico anclado en las islas con Life On A Rock,de 2013. Ya sea con la tambaleante canción de marineros "Pirate Flag", la pensativa "When I See This Bar" o el reggae con un toque de trompeta "Spread The Love" en colaboración con The Wailers y Elan Atias, el músico nacido y criado en las montañas de Tennessee buceó en lo más profundo de su ser para crear un ciclo de canciones que evoca su vida más allá del escenario.

Su compromiso con la gente y la cultura de las islas fue más evidente con el álbum Songs for the Saints de 2018, escrito y grabado inmediatamente después de los huracanes que devastaron San Juan, Santo Tomás y las islas circundantes. Su amor profundamente personal por el Caribe resuena en todo momento, ya sea en el ondulante tema que copa las listas de éxitos "Get Along", el suave reggae "Love for Love City" con Ziggy Marley, el silencioso "Trying To Reason with Hurricane Season" con Jimmy Buffett o el meditativo tema que copa el número 1 en las listas de Country y el número 2 en su debut en todos los géneros.

Esa creatividad incansable, la necesidad de traspasar todos los límites, pero también su infalible respeto por la vida real, han dado a Chesney una perspectiva que se le escapa a muchas estrellas del pop. Más allá de los tropos, está la voluntad de defender vidas más pequeñas que dan lugar a una base de fans apasionados que se reconocen en su música. Se puede escuchar en el álbum Live in No Shoes Nation, con certificación platino, o en Here And Now de 2020. El primero eriza el pelo con la electricidad de sus canciones en vivo, mientras que el segundo ya ha producido éxitos con la canción que da título al disco, la vertiginosa "Tip of My Tongue" y el clásico vals "Knowing You", así como innumerables variaciones sobre un tema.

