Hipotecas más baratas echan más leña al fuego del inmobiliario español

5 sep (Reuters) - Los precios de la vivienda en España continuaron su imparable escalada en el segundo trimestre de 2025, con un incremento cercano al 13% interanual, en un mercado sobrecalentado donde el desequilibrio entre la demanda y la oferta se ha visto agravado por el abaratamiento de las hipotecas.

Según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios aumentaron un 12,7% respecto al mismo periodo del año anterior. La vivienda nueva registró una variación anual del 12,1%, mientras que la de segunda mano alcanzó el 12,8%. En comparación con el trimestre anterior, los precios subieron un 4,0%.

El desajuste entre una demanda elevada —impulsada por el crecimiento del empleo, la inversión extranjera y, en el último año, los tipos de interés más bajos— y la limitada oferta disponible ha provocado un fuerte repunte del coste de la vivienda en los últimos años, favoreciendo tanto la contratación de hipotecas como el número de compraventas. "La tendencia alcista se sigue acelerando debido a la cada vez mayor escasez de oferta, ya que en los últimos 12 meses la oferta de viviendas en venta en España se redujo un 20%. Aun así, y a pesar de los elevados precios, sigue habiendo una fuerte demanda que no hace previsible un cambio de tendencia en lo relativo a la oferta o al precio en el medio plazo”, explicó Francisco Iñareta, portavoz de idealista.

Los analistas del sector señalan que las ocho rebajas de tipos aplicadas por el Banco Central Europeo (BCE) desde junio de 2024 podrían estar favoreciendo esta dinámica, al facilitar el acceso al crédito hipotecario.

En este sentido, María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, atribuye el fuerte ritmo de encarecimiento al hecho de que la vivienda “responde a la combinación de una demanda sólida que no deja de crecer, unas condiciones hipotecarias más favorables y una oferta muy limitada".

Con todo, "no estamos próximos a una burbuja inmobiliaria, ya que las condiciones hipotecarias siguen siendo prudentes y se mantienen dentro de los criterios de solvencia exigidos por el BCE", añadía Matos, en unos comentarios publicados este viernes.

Por el momento, desde Fotocasa estiman que los precios de la vivienda seguirán escalando en los próximos meses de 2025, con mayores aumentos en las grandes ciudades y zonas costeras. (Información de Irene Martínez, editado por Tomás Cobos)