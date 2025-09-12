Historia inspiradora de la semana
La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedica
- 1 minuto de lectura'
La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedicadas a acciones constructivas, bajo la rúbrica o metadato "Inspirador".
Son temas que hablan de esperanza, resiliencia, iniciativas originales que puedan beneficiar a un gran número de personas y acciones concretas emprendidas por miembros de la sociedad civil para resolver un problema.
Esta es nuestra selección del viernes 12 de septiembre:
ADÍS ABEBA:
Etiopía, el paraíso africano del automóvil eléctrico
En Etiopía, uno de los principales promotores africanos del transporte ecológico y primer país del mundo en prohibir la importación de vehículos de gasolina y diésel, más de 100.000 conductores han dado el salto a los autos eléctricos.
Por Dylan GAMBA
(Etiopía automóvil electricidad energía clima respuestas, Enfoque, 750 palabras)
pb/avl
Otras noticias de Autos eléctricos
- 1
Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2025 con el aumento confirmado
- 2
Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros
- 3
A poco de anunciar el presupuesto del año que viene, Milei modificó las partidas y consolidó el superávit
- 4
Los emprendimientos que la nueva ola migratoria rusa trae a la Argentina