Historia inspiradora de la semana

La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedicadas a acciones constructivas, bajo la rúbrica o metadato "Inspirador".

Son temas que hablan de esperanza, resiliencia, iniciativas originales que puedan beneficiar a un gran número de personas y acciones concretas emprendidas por miembros de la sociedad civil para resolver un problema.

Esta es nuestra selección del viernes 12 de septiembre:

ADÍS ABEBA:

Etiopía, el paraíso africano del automóvil eléctrico

En Etiopía, uno de los principales promotores africanos del transporte ecológico y primer país del mundo en prohibir la importación de vehículos de gasolina y diésel, más de 100.000 conductores han dado el salto a los autos eléctricos.

Por Dylan GAMBA

(Etiopía automóvil electricidad energía clima respuestas, Enfoque, 750 palabras)

pb/avl