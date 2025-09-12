LA NACION

Historia inspiradora de la semana

La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedica

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Historia inspiradora de la semana
Historia inspiradora de la semana

La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedicadas a acciones constructivas, bajo la rúbrica o metadato "Inspirador".

Son temas que hablan de esperanza, resiliencia, iniciativas originales que puedan beneficiar a un gran número de personas y acciones concretas emprendidas por miembros de la sociedad civil para resolver un problema.

Esta es nuestra selección del viernes 12 de septiembre:

ADÍS ABEBA:

Etiopía, el paraíso africano del automóvil eléctrico

En Etiopía, uno de los principales promotores africanos del transporte ecológico y primer país del mundo en prohibir la importación de vehículos de gasolina y diésel, más de 100.000 conductores han dado el salto a los autos eléctricos.

Por Dylan GAMBA

(Etiopía automóvil electricidad energía clima respuestas, Enfoque, 750 palabras)

pb/avl

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cobran los jubilados en octubre
    1

    Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2025 con el aumento confirmado

  2. Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros
    2

    Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros

  3. Una jugada antes del anuncio del lunes: Milei modificó partidas y consolidó el superávit
    3

    A poco de anunciar el presupuesto del año que viene, Milei modificó las partidas y consolidó el superávit

  4. Los emprendimientos que la nueva ola migratoria rusa trae a la Argentina
    4

    Los emprendimientos que la nueva ola migratoria rusa trae a la Argentina

Cargando banners ...