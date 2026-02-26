Historiador dice que para los franceses intentar construir el canal en Panamá fue como ir a la Luna

El intento fallido de Francia de construir un canal en Panamá en el siglo XIX fue igual de importante y desafiante como ir a la Luna, manifestó este miércoles a la AFP un historiador francés que publicó un libro sobre la efeméride.

En 1880, los franceses, capitaneados por el conde Ferdinand de Lesseps, iniciaron los trabajos para construir un canal interoceánico por Panamá. Sin embargo, enfermedades tropicales, que mataron a miles de personas, el despilfarro y la corrupción paralizaron el proyecto.

Estados Unidos retomó las obras en 1904 y una década después inauguró el canal, por donde pasa actualmente un 5% del comercio marítimo internacional.

Para los franceses la construcción del canal en aquella época "era como ir a la luna o a Marte, en el sentido de que era un proyecto inmenso en un territorio lejano y con el desafío técnico que representaba", dijo a la AFP el historiador francés Samuel Poyard.

Sus declaraciones se produjeron durante la presentación en Panamá, ante más de un centenar de personas, de su libro "Le Canal de Panama, une ambition française" (El canal de Panamá, una ambición francesa).

La presentación tuvo lugar en el Museo del Canal, donde Ferdinand de Lesseps tuvo la oficina durante su estancia en el país.

"El proyecto fue muy importante en Francia, hubo un impacto mundial porque el asunto era seguido en Londres, Estados Unidos y América del Sur, porque si el canal se abría iba a facilitar el comercio entre todas esas regiones", indicó Poyard.

Según el historiador, para las obras se recaudaron más de mil millones de francos franceses de la época, mientras que la icónica torre Eiffel costó unos 8 millones de francos.

Algunas estimaciones calculan que en las obras murieron unos 22.000 obreros, principalmente por malaria y fiebre amarilla. La mayoría de los trabajadores eran antillanos -en especial de Jamaica-, chinos y franceses.

Pero no sólo las enfermedades acabaron con el sueño francés. Lesseps, que había construido el Canal de Suez, trató de levantar una vía interoceánica a nivel y no con esclusas, lo que dificultó y encareció la obra.

Lesseps fue condenado a prisión por malversación de fondos junto a Gustave Eiffel, quien trabajó en el proyecto del canal en plena construcción de su torre metálica en París, aunque la sentencia no se hizo efectiva.