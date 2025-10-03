Historias inspiradoras de la semana

La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedicadas a acciones constructivas, bajo la rúbrica o metadato "Inspirador".

Son temas que hablan de esperanza, resiliencia, iniciativas originales que puedan beneficiar a un gran número de personas y acciones concretas emprendidas por miembros de la sociedad civil para resolver un problema.

Esta es nuestra selección del viernes 3 de octubre:

PARÍS:

Ali Akbar, el último vendedor de periódicos ambulante de París

Todo el mundo lo conoce y él conoce a todo el mundo. Cada día, Ali Akbar recorre la calles del centro de París para despachar sus periódicos. Con 73 años, este pakistaní es el último vendedor ambulante de diarios de la capital francesa.

Por Camille KAUFFMANN

(Francia Pakistán cultura prensa medios, Reportaje, 600 palabras)

FOTOS

BANGKOK:

Un cráneo de un millón de años hallado en China podría reescribir la historia de la evolución humana

La reconstrucción digital de un cráneo de un millón de años sugiere que los humanos podrían haberse separado de sus ancestros 400.000 años antes de lo que se pensaba, y que esto ocurrió en Asia en lugar de África, según un estudio.

Por Sara HUSSEIN

(arqueología historia ciencia investigación, 550 palabras)

