LA NACION

Historias inspiradoras de la semana

La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedica

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Historias inspiradoras de la semana
Historias inspiradoras de la semana

La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedicadas a acciones constructivas, bajo la rúbrica o metadato "Inspirador".

Son temas que hablan de esperanza, resiliencia, iniciativas originales que puedan beneficiar a un gran número de personas y acciones concretas emprendidas por miembros de la sociedad civil para resolver un problema.

Esta es nuestra selección del viernes 3 de octubre:

PARÍS:

Ali Akbar, el último vendedor de periódicos ambulante de París

Todo el mundo lo conoce y él conoce a todo el mundo. Cada día, Ali Akbar recorre la calles del centro de París para despachar sus periódicos. Con 73 años, este pakistaní es el último vendedor ambulante de diarios de la capital francesa.

Por Camille KAUFFMANN

(Francia Pakistán cultura prensa medios, Reportaje, 600 palabras)

FOTOS

BANGKOK:

Un cráneo de un millón de años hallado en China podría reescribir la historia de la evolución humana

La reconstrucción digital de un cráneo de un millón de años sugiere que los humanos podrían haberse separado de sus ancestros 400.000 años antes de lo que se pensaba, y que esto ocurrió en Asia en lugar de África, según un estudio.

Por Sara HUSSEIN

(arqueología historia ciencia investigación, 550 palabras)

arm/pb

LA NACION
Más leídas
  1. Un exdiputado y un empresario que se fugó a Paraguay, detrás de un megacontrabando de granos
    1

    Un exdiputado y un empresario que se fugó cuando iban a detenerlo, detrás de un megacontrabando de granos

  2. El último templo de Cleopatra emerge en Alejandría
    2

    El último templo de Cleopatra emerge en Alejandría

  3. El drástico giro en el relato de Espert sobre su relación con Fred Machado, acusado de narcotráfico
    3

    El drástico giro en el relato de Espert sobre su relación con Fred Machado

  4. Cuánto cuesta el Ford Territory en octubre 2025
    4

    Cuánto cuesta el Ford Territory en octubre 2025

Cargando banners ...