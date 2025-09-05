Historias inspiradoras de la semana

La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedicadas a acciones constructivas, bajo la rúbrica o metadato "Inspirador".

Son temas que hablan de esperanza, resiliencia, iniciativas originales que puedan beneficiar a un gran número de personas y acciones concretas emprendidas por miembros de la sociedad civil para resolver un problema.

Esta es nuestra selección del viernes 05 de septiembre:

BUENOS AIRES:

Bailar tango, una terapia innovadora en Argentina contra los síntomas del Parkinson

Cuando el tango empieza a sonar, Lidia Beltrán exorciza el Parkinson que la entumece, abraza a su terapeuta y baila con meticulosa fluidez junto a otros pacientes en un tratamiento innovador que impulsó un hospital público de Buenos Aires.

Por Sonia ÁVALOS

ESTOCOLMO:

De ama de casa a ícono nocturno, DJ Gloria conquista las discotecas a los 81 años

Mezclando con su traje de lentejuelas, DJ Gloria, de 81 años, brilla haciendo bailar a los cincuentones en discotecas suecas.

Por Pia OHLIN

SAN PEDRO, Estados Unidos:

La energía del mar se convierte en electricidad en el puerto de Los Ángeles

Remos azules flotantes danzan sobre las olas que bañan un muelle en el Puerto de Los Ángeles, convirtiendo silenciosamente la energía del mar en electricidad utilizable.

Por Romain FONSEGRIVES

