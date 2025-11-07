Historias inspiradoras de la semana

La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedicadas a acciones constructivas, bajo la rúbrica o metadato "Inspirador".

Son temas que hablan de esperanza, resiliencia, iniciativas originales que puedan beneficiar a un gran número de personas y acciones concretas emprendidas por miembros de la sociedad civil para resolver un problema.

Esta es nuestra selección del viernes 7 de noviembre:

CASABLANCA, Marruecos:

En Marruecos, futbolistas afganas hacen del exilio un terreno de resistencia

Cuando los talibanes recuperaron el poder en 2021, "me quise morir", afirma Manoozh Noori. Cuatro años después, la futbolista afgana acaba de participar en un torneo en Marruecos junto a otras exiliadas para las que el fútbol se convirtió en una razón para la resistencia y la esperanza.

Por Kaouthar OUDRHIRI

SAMBURU, Kenia:

Kenia reemplaza las vacas por camellos para enfrentar la sequía

"Ya no tenemos ganado", lamenta el pastor Chapan Lolpusike a orillas de un pozo en el norte de Kenia. Allí, las sequías han obligado a reemplazar las vacas por camellos, que comen pasto seco, pueden sobrevivir una semana sin agua y producen más leche.

Por Julie CAPELLE

