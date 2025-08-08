Historias inspiradoras de la semana

AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedicadas a acciones constructivas, bajo la rúbrica o metadato "Inspirador".

Son temas que hablan de esperanza, resiliencia, iniciativas originales que puedan beneficiar a un gran número de personas y acciones concretas emprendidas por miembros de la sociedad civil para resolver un problema.

Esta es nuestra selección del viernes 8 de agosto:

MAR DEL PLATA, Argentina:

Argentinos hipnotizados con la transmisión de un robot submarino científico

Cientos de miles de argentinos quedaron hipnotizados con la transmisión en YouTube de un robot que muestra animales nunca antes vistos del Atlántico Sur, a casi 4000 metros de profundidad, y que ha sido comentada en vivo por los científicos que conducen la expedición.

Por Fernando LAGARRETA, con Leila MACOR en Buenos Aires

BULLE, Suiza:

El "Tinder de las montañas" propicia el amor en las altas cumbres suizas

A Cathy y Patrick les encanta contar cómo se conocieron: gracias a un mensaje dejado en una libreta roja, en una cumbre suiza. Harta de las aplicaciones de citas, la mujer echó mano del "Tinder de las montañas".

Por Nina LARSON

BANGOR, Irlanda:

En Irlanda usan cometas gigantes para generar electricidad

En el ventoso litoral del oeste de Irlanda, investigadores hacen volar cometas inmensas pero no para divertirse, sino para generar electricidad renovable e impulsar una revolución en la energía eólica.

Por Peter MURPHY

