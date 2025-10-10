Historias inspiradoras de la semana

La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedicadas a acciones constructivas, bajo la rúbrica o metadato "Inspirador".

Son temas que hablan de esperanza, resiliencia, iniciativas originales que puedan beneficiar a un gran número de personas y acciones concretas emprendidas por miembros de la sociedad civil para resolver un problema.

Esta es nuestra selección del viernes 10 de octubre:

PARÍS:

La doble gesta de ganar la Vendée Globe luchando contra un cáncer

Si ya es complicado para cualquier regatista completar la Vendée Globe, la vuelta al mundo en solitario y sin escalas, más aún es ganarla. Y si se hace mientras se lucha contra un cáncer, como lo logró en enero pasado el francés Charlie Dalin, la gesta es doble y demuestra la asombrosa resiliencia del cuerpo y la mente humana.

Por François D'ASTIER

(Vela FRA cáncer salud, Entrevista AFP, 600 palabras)

FOTOS, FOTOS ARCHIVO

ABIYÁN:

Un centro de acogida en Costa de Marfil ayuda a salir de las drogas y los "fumaderos"

En un barrio acomodado de Abiyán, una pequeña puerta discreta da acceso al Centro de acogida, atención y acompañamiento (CASA), donde se reúnen consumidores de drogas, especialmente vulnerables y marginados en Costa de Marfil.

Por Lucie DE PERTHUIS

(CostaMarfil salud narcotráfico, Reportaje, 750 palabras)

FOTOS, VIDEO

