Historias inspiradoras de la semana
La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedica
La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedicadas a acciones constructivas, bajo la rúbrica o metadato "Inspirador".
Son temas que hablan de esperanza, resiliencia, iniciativas originales que puedan beneficiar a un gran número de personas y acciones concretas emprendidas por miembros de la sociedad civil para resolver un problema.
Esta es nuestra selección del viernes 10 de octubre:
PARÍS:
La doble gesta de ganar la Vendée Globe luchando contra un cáncer
Si ya es complicado para cualquier regatista completar la Vendée Globe, la vuelta al mundo en solitario y sin escalas, más aún es ganarla. Y si se hace mientras se lucha contra un cáncer, como lo logró en enero pasado el francés Charlie Dalin, la gesta es doble y demuestra la asombrosa resiliencia del cuerpo y la mente humana.
Por François D'ASTIER
ABIYÁN:
Un centro de acogida en Costa de Marfil ayuda a salir de las drogas y los "fumaderos"
En un barrio acomodado de Abiyán, una pequeña puerta discreta da acceso al Centro de acogida, atención y acompañamiento (CASA), donde se reúnen consumidores de drogas, especialmente vulnerables y marginados en Costa de Marfil.
Por Lucie DE PERTHUIS
