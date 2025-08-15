Historias inspiradoras de la semana

AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedicadas a acciones constructivas, bajo la rúbrica o metadato "Inspirador".

Son temas que hablan de esperanza, resiliencia, iniciativas originales que puedan beneficiar a un gran número de personas y acciones concretas emprendidas por miembros de la sociedad civil para resolver un problema.

Esta es nuestra selección del viernes 15 de agosto:

SALALAH, Omán:

Con poesía y cantos, Omán busca preservar un idioma antiguo

Con las exuberantes montañas del sur de Omán como telón de fondo, hombres con vestimenta tradicional cantan poemas en un lenguaje antiguo, como parte de su lucha por preservar una tradición oral utilizada por solo una pequeña parte de la población.

Por Maha LOUBARIS

JIANGYONG, China:

Jóvenes chinas rescatan del olvido una antigua escritura secreta usada entre mujeres

En un taller de la provincia de Hunan, en el centro de China, una profesora traza suavemente con un pincel de tinta los caracteres de una escritura secreta inventada hace siglos por las mujeres.

Por Isabel KUA con Emily WANG en Shanghái

PARÍS:

Los arquitectos miran al pasado para adaptar las viviendas al cambio climático

Los sistemas tradicionales como las pérgolas o los patios sombreados interesan cada vez más a los arquitectos, en busca de soluciones para hacer frente al aumento de las temperaturas provocado por el cambio climático.

Por Juliette VILROBE

