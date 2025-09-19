Historias inspiradoras de la semana
La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedicadas a acciones constructivas, bajo la rúbrica o metadato "Inspirador".
Son temas que hablan de esperanza, resiliencia, iniciativas originales que puedan beneficiar a un gran número de personas y acciones concretas emprendidas por miembros de la sociedad civil para resolver un problema.
Esta es nuestra selección del viernes 19 de septiembre:
NAIROBI:
El único banco de leche materna de Kenia, un salvavidas para los bebés prematuros
Rodeada de incubadoras, Grace-Ella, de cuatro días, se alimenta con leche de mujeres que no son su mamá en la maternidad Pumwani de Nairobi, la única que ofrece esta ayuda vital para los bebés prematuros en Kenia.
Por Rose Troup Buchanan
(Kenia hospital bebés salud leche, Enfoque, 600 palabras)
FOTOS, VIDEO
TOKIO:
Oblique Seville, el heredero de Bolt termina con la maldición
Desde hace años con la etiqueta de heredero de Usain Bolt en Jamaica, Oblique Seville puso por fin a la maldición que le ha acompañado en grandes campeonatos desde sus inicios y el domingo pasado se proclamó campeón de los 100 metros.
Por Valentine Graveleau
(Atlet WC 2025 Mundial Tokio JAM, Semblanza, 600 palabras)
FOTOS
