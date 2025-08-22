Historias inspiradoras de la semana

AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedicadas a acciones constructivas, bajo la rúbrica o metadato "Inspirador".

Son temas que hablan de esperanza, resiliencia, iniciativas originales que puedan beneficiar a un gran número de personas y acciones concretas emprendidas por miembros de la sociedad civil para resolver un problema.

Esta es nuestra selección del viernes 22 de agosto:

LONDRES:

La lucha de un brasileño en las redes sociales contra los carteristas de Londres

"¡Cuidado, carteristas!", aconseja Diego Galdino a unos turistas en Londres. Este brasileño de 32 años ha ganado popularidad en redes sociales con sus vídeos en los que aparece persiguiendo a ladrones, en una ciudad donde se dispararon los robos de teléfonos.

Por Joe JACKSON

HONG KONG:

Nidos artificiales en Hong Kong para salvar a sus amenazadas cacatúas

Sobre las bulliciosas calles abarrotadas de tiendas del barrio de Causeway Bay en Hong Kong se libra una lucha en las copas de los árboles por salvar a una de las especies más amenazadas del mundo: la cacatúa de cresta amarilla.

Por Jiaxin LU y Yan ZHAO

VIENA:

Un museo en Austria pinta el asfalto para enfrentar el calor

Equipado con un termómetro infrarrojo, el artista austriaco Jonas Griessler mide el calor sofocante en un patio interior del centro de Viena. Gracias a su instalación, la temperatura del suelo pasó de 31 a 20 ºC.

Por Blaise GAUQUELIN

BAILE HERCULANE, Rumania:

Una ciudad termal fantasma arrasada por la corrupción vuelve a la vida en Rumania

La ciudad rumana de Baile Herculane, antaño apreciada por los emperadores por sus aguas sulfurosas, sufrió un largo declive por la corrupción que se refleja en sus fachadas deterioradas, grafitis y escombros, hasta que llegaron unos jóvenes arquitectos decididos a devolverle la vida.

Por Ani SANDU

(Rumania historia cultura patrimonio corrupción turismo, Reportaje, 600 palabras)

