Historias inspiradoras de la semana

KIGALI:

Los ciclistas africanos, orgullosos por competir en el Mundial de Ruanda

"Recé a Dios para que me ayudara a estar aquí": participar en el Mundial de ciclismo de Ruanda, el primero en África, llena de orgullo a los ciclistas de este continente, pese a que con frecuencia no luchan con los mismos medios que el resto del pelotón.

Por Jacques KLOPP

FOTOS

PARÍS:

Un asteroide pudo ser rastreado en Francia gracias a la ciencia participativa

Con la ayuda de aficionados, un grupo de investigadores pudo rastrear el curso de un asteroide hasta su impacto en el noroeste de Francia, lo que permitió recopilar información valiosa sobre su desintegración.

Por Bénédicte REY

