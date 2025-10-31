Historias inspiradoras de la semana

La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedicadas a acciones constructivas, bajo la rúbrica o metadato "Inspirador".

Son temas que hablan de esperanza, resiliencia, iniciativas originales que puedan beneficiar a un gran número de personas y acciones concretas emprendidas por miembros de la sociedad civil para resolver un problema.

Esta es nuestra selección del viernes 31 de octubre:

ICHINOMIYA, Japón:

En Japón, los culturistas usan también su fuerza para los cuidados sanitarios

Con unos músculos espectaculares y una sonrisa amable, Takuya Usui instala a una residente en su silla de ruedas en un hogar de cuidados del centro de Japón, un símbolo de una nueva generación de cuidadores masculinos que son contratados para subsanar las carencias de un país en pleno envejecimiento.

Por Tomohiro OSAKI

