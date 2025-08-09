Histórica mezquita española de Córdoba reabre sus puertas tras incendio

La famosa mezquita-catedral de Córdoba, en el sur de España, reabrió al público este sábado, un día después de que se viera afectada por un incendio que fue rápidamente controlado por los bomberos, informó un portavoz.

El lugar, un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y visitado por más de 2 millones de personas, abrió sus puertas a las 10:00 (08:00 GMT) y cerrará a las 19:00, en su horario habitual, con solo la zona donde se produjo el incendio cerrada al público, informó el vocero por teléfono a AFP.

El incendio se declaró el viernes poco después de las 21:00 en una capilla de la mezquita, reconvertida en templo cristiano tras la conquista cristiana de la ciudad en el siglo XIII.

Apenas había empezado el incendio y ya circulaban numerosos videos en redes sociales mostrando el fuego alzándose por encima de una parte de los muros del templo, en escenas que recordaron al inicio del incendio que arrasó la catedral de Notre-Dame en París en 2019, y que hicieron temer un desenlace similar.

Pero los bomberos controlaron rápidamente el incendio y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, declaró a los medios españoles que el monumento estaba "a salvo".

El daño "va a ser terrible, porque todo lo que arda en un monumento como la mezquita es terrible, y todo el daño es horroroso, pero no va a ser una catástrofe", dijo Bellido a Cadena Ser.

El incendio se produjo en una capilla de la zona conocida como de Almanzor, en referencia a la ampliación de la mezquita realizada por este líder andalusí en el siglo X.

Famosa por sus arcos y columnas musulmanas, la mezquita de Córdoba comenzó a ser construida en el siglo VIII en el sitio de una basílica cristiana bajo el emirato de Abderramán I, y fue ampliada en varias fases a lo largo de cuatro siglos.

Tras la conquista cristiana en 1236, se consagró como catedral y se añadieron elementos arquitectónicos propios de este estilo, respetando muchos detalles musulmanes del templo, a diferencia de lo que ocurrió en muchas otras mezquitas de España, sobre cuyas ruinas se erigieron templos cristianos.

En 2001, un pequeño incendio ya había dañado el monumento y, en particular, veinticinco documentos antiguos que se encontraban en la sala de archivos de los consejos de la catedral.