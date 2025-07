Histórica victoria de Venus Williams con 45 años demuestra que la excelencia no tiene límites

WASHINGTON (AP) — Hay muchas razones por las cuales esta victoria en particular de Venus Williams en este partido de tenis en particular —uno de cientos— resuena tanto.

Por un lado, tiene 45 años. Solo una mujer, Martina Navratilova, ha ganado un partido de individuales de la gira femenina siendo mayor; su última victoria fue a los 47 años en 2004.

Que Williams no había participado en un torneo en ninguna parte en 16 meses.

Que necesitó cirugía por fibromas uterinos.

Y cuando se le preguntó el martes por la noche, después de vencer 6-3, 6-4 a Peyton Stearns, su oponente de 23 años, en el Abierto de Washington, qué mensaje podrían llevarse otros de esa actuación y ese resultado, Williams no tardó en dar una respuesta.

“No hay límites para la excelencia. Todo depende de lo que está en tu cabeza y cuánto eres capaz de poner en ello. Si pones el trabajo mental, físico y emocional, entonces puedes tener el resultado”, indicó. “No importa cuántas veces te caigas. No importa cuántas veces te enfermes o te lastimes o lo que sea. Si continúas creyendo y poniendo el trabajo, hay una oportunidad, hay espacio, para ti”.

Williams lleva décadas ganando en el tenis. Su debut profesional fue cuando tenía 14 años. Su primer título de Grand Slam llegó en Wimbledon en 2000, menos de un mes después de su vigésimo cumpleaños.

Acumuló los trofeos individuales de las cuatro citas de Grand Slam antes de que Stearns naciera y finalmente terminó con siete, cinco en Wimbledon y dos en el Abierto de Estados Unidos, además de otros 14 en dobles femeninos —todos con su hermana Serena— y dos en dobles mixtos.

“Tengo mucho respeto por ella al volver aquí y jugar, gane o pierda. Se necesita mucho valor para volver a la cancha, especialmente con lo que ha hecho por el deporte”, dijo Stearns, la 35ta del ranking. “Tienes mucho detrás de ti. Has logrado mucho. Y hay mucha presión sobre ella y para mantener eso a esta edad. Así que un gran crédito para ella por eso”.

Hubo desafíos en el camino para Williams, ninguno más público que el diagnóstico en 2011 del síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que agota la energía y puede causar dolor en las articulaciones.

Más reciente fue el dolor de los fibromas —crecimientos no cancerosos— y poco antes del torneo en Washington, Williams señaló que “donde me encuentro este año es muy diferente de donde estaba el año pasado”.

"Es como el día y la noche, poder estar aquí y prepararme para el torneo en lugar de prepararme para la cirugía”, añadió.

Tan emocionados como estaban los espectadores —“A quienes amo, y ellos me aman”, dijo Williams— de poder verla y apoyarla bajo las luces el martes, otros jugadores también estaban bastante emocionados al respecto.

“La admiro mucho por estar aquí”, dijo Taylor Townsend.

“Ella es, como, la reina.

Hay un aire real a su alrededor”, opinó Naomi Osaka. “Es una de las mejores atletas de todos los tiempos", afirmó Frances Tiafoe. "Ella y su hermana, no solo son geniales para el juego femenino, no solo son geniales para los deportes femeninos, sino que son tan icónicas”. Sin embargo, hubo algunos en las redes sociales que se preguntaron si tenía sentido que el torneo concediera la invitación wildcard a Williams en lugar de a una jugadora prometedora. El presidente del torneo, Mark Ein, dijo que le tomó unos dos segundos responder “por supuesto” cuando el representante de Williams se acercó en abril para preguntar si un lugar en el cuadro podría ser una posibilidad. Un reportero quiso saber el martes si Williams sentía alguna satisfacción por demostrar que los escépticos estaban equivocados. “No, porque no estoy aquí por nadie más excepto por mí. Y tampoco tengo nada que demostrar. Cero. Estoy aquí por mí, porque quiero estar aquí”, dijo. “Y demostrar que alguien está equivocado o pensar en alguien nunca me ha dado una victoria y nunca me ha dado una derrota”. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes